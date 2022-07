Política Lula critica Bolsonaro e diz que fome e desemprego são causados “pela falta de vergonha na cara de quem governa o País”

9 de julho de 2022

Lula voltou a dizer que, caso vença, vai pegar um país pior do que pegou em 2003, quando foi eleito para o cargo pela primeira vez. (Foto: Reprodução/YouTube)

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-presidente Lula (PT) disse nesse sábado (9) que a fome e o desemprego enfrentados pelos brasileiros atualmente são causados “pela falta de vergonha na cara de quem governa esse país”. A fala é uma referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL), seu adversário na corrida eleitoral deste ano.

“Depois do PT ter acabado com a fome nesse país, a gente percebe que 33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer, que 105 milhões de pessoas têm algum problema de insuficiência alimentar. Como é que se explica num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo ter gente indo dormir sem comer, que as pessoas precisam enfrentar fila pra pegar um osso pra levar pra casa?”, disse Lula.

Em encontro de lideranças que apoiam a chapa dele com Geraldo Alckmin (PSB) ao pleito de outubro, Lula voltou a dizer na cidade de Diadema, na Grande São Paulo que, caso vença o pleito de outubro, vai pegar um país pior do que pegou em 2003, quando foi eleito para o cargo pela primeira vez. O evento foi chamado de “ato pela democracia” e teve a participação das siglas que compõem a coligação ‘Vamos Juntos pelo Brasil’, composta pelo PT, PCdoB, PV, PSOL, PSB, Solidariedade e Rede.

O ex-presidente disse ainda “não é falta de capacidade produtiva, é falta de dinheiro e essa falta de dinheiro é causada pelo desemprego e o desemprego é causado pela falta de vergonha na cara de quem governa esse país”, declarou.

O candidato petista ainda relata que o Brasil está em uma situação pior do que em 2003, ano em que o Partidos dos Trabalhadores assumiu o governo pela primeira vez. “A inflação tá maior, a taxa de juros tá maior, o desemprego tá maior, e o que é mais grave: a massa salarial está muito menor. Hoje mais de 80% das categorias profissionais fizeram acordo no ano passado fizeram acordo com menos que a inflação. Ou seja, não conseguiram sequer repor a taxa da inflação”, declarou.

Orçamento secreto

O orçamento secreto também foi criticado por Lula. Segundo ele, trata-se da “maior bandidagem já feita em 200 anos. Vamos ter que discutir (isso) com o Congresso. Quem administra o orçamento é o governo. O Congresso legisla e o Judiciário julga. Uma das nossas tarefas, minha e do Alckmin, é a de colocar ordem na casa”, afirmou.

No evento em Diadema, o petista também frisou que as cores do Brasil não são apenas dos bolsonaristas. No final do ato, ele, França, Alckmin e Haddad exibiram uma bandeira do país, “que é de todos os brasileiros” e aproveitou para fustigar mais Bolsonaro. “Precisamos resgatar essa bandeira. Ela é de quem trabalha. Os caras dele (Bolsonaro) usam a bandeira e vão para Miami depois gastar dinheiro”, declarou Lula.

Local simbólico

Diadema, no ABC paulista, foi primeira cidade administrada pelo PT, a partir de 1983. O evento, na Praça da Moça, apresentou a chapa do pré-candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad, com o ex-governador Márcio França (PSB) como candidato ao Senado. França desistiu da candidatura para ajudar a consolidar a aliança nacional entre PT e PSB.

