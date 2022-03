Política Lula critica Congresso, Petrobras e privatização da Eletrobras

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente visitou o assentamento Eli Vive, em Londrina, para conhecer a produção de alimentos e a agroindústria do MST. (Foto: Ricardo Stuckert)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou neste sábado (19) o Congresso Nacional, a política de preços da Petrobras e o processo de privatização da Eletrobras durante um discurso a membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Segundo o petista, a atual composição da Câmara e do Senado representa “talvez o pior Congresso que tivemos na história do Brasil.”

Durante uma visita a um assentamento do MST em Londrina, no Paraná, Lula pediu que seus apoiadores se dediquem à eleição de deputados e senadores que possam dar sustentação a um eventual governo petista. Para Lula, com o esquema do orçamento secreto, a Câmara passou a governar o País no lugar do presidente da República.

Lula questionou ainda o estabelecimento de uma comissão para discutir o semipresidencialismo, defendida pelo presidente da Câmara, Arhtur Lira (Progressistas).

O petista ainda criticou o que chamou de “destruição da Petrobras” e criticou a política de preços da petroleira. “Estamos pagando gasolina em dólar quando recebemos salário em real, os trabalhadores da Petrobras recebem em real, as plataformas são fabricadas em real”, disse o ex-presidente. “A Petrobras está tendo lucro exorbitante, não para investir em tecnologia e autossuficiência, mas para dividir entre os acionistas.”

Lula também afirmou que os deputados deveriam agir para barrar o processo de privatização da Eletrobras, já na sua segunda etapa no Tribunal de Contas da União (TCU).

Pesquisas

Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) avançam ao segundo turno nas eleições de 2022 em três dos quatro cenários testados pelas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana. Os levantamentos foram realizados pela Genial/Quaest e pelo PoderData.

Entre os candidatos da chamada terceira via — Ciro Gomes (PDT), Sergio Moro (Podemos) e João Doria (PSDB) —, Ciro foi o mais bem pontuado. O pedetista atinge até 10%, dentro da margem de erro, na simulação da Quaest em um cenário contra três candidaturas: Lula, Bolsonaro e Eduardo Leite (PSDB).

Foram três cenários de primeiro turno testados pela Quaest e um pelo PoderData. Em todos, Lula lidera. Nas pesquisas da Quaest, a diferença é de mais de dez pontos percentuais, considerando a margem de erro. No caso da PoderData, também dentro da margem de erro, o petista fica seis pontos percentuais à frente de Bolsonaro.

Quaest

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 13 de março. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-006693/2022.

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) não consta entre os candidatos deste levantamento, diferentemente do último publicado pelo instituto, em 9 de fevereiro. A diferença entre os cenários testados não possibilita comparar a atual pesquisa com a anterior.

Nos dois primeiros cenários, Lula e Bolsonaro avançam ao segundo turno.

O terceiro cenário é o único no qual o petista sai vitorioso no primeiro turno: ele apresenta 48% das intenções de votos, enquanto seus adversários somam 39%. Brancos e nulos correspondem a 8% e indecisos são 4%.

Lula saiu vitorioso em todos os cinco cenários de segundo turno testados. A menor diferença de intenções de votos ocorre contra Bolsonaro.

Cenário 1:

Lula (PT): 54%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Indecisos: 3%

Cenário 2:

Lula (PT): 53%

Sergio Moro (Podemos): 26%

Branco/nulo/não vai votar: 18%

Indecisos: 3%

Cenário 3:

Lula (PT): 51%

Ciro Gomes (PDT): 23%

Branco/nulo/não vai votar: 22%

Indecisos: 4%

Nos cenários testados contra João Doria e Eduardo Leite, a quantidade de eleitores que declararam votos brancos e nulos é superior aos percentuais dos tucanos.

Cenário 4:

Lula (PT): 56%

João Doria (PSDB): 15%

Branco/nulo/não vai votar: 26%

Indecisos: 4%

Cenário 5:

Lula (PT): 57%

Eduardo Leite (PSDB): 15%

Branco/nulo/não vai votar: 24%

Indecisos: 4%

Rejeição

Os nomes mais rejeitados foram Bolsonaro (63%), Moro (62%) e Doria (60%), empatados dentro da margem de erro. Os percentuais correspondem às respostas dos eleitores quando questionados se conhecem e não votariam nos candidatos.

A lista segue com Ciro (55%), Lula (42%), Eduardo Leite (27%), Felipe D’Avila (20%), Simone Tebet (19%), André Janones (18%) e Alessandro Vieira (14%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política