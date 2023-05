Política Lula critica “preconceito contra a Venezuela” e diz que visita de Maduro representa “momento histórico”

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Lula (D) e Maduro discursaram lado a lado em Brasília nesta segunda-feira (29) Foto: Ricardo Stuckert/PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta segunda-feira (29) o “preconceito contra a Venezuela” e classificou a visita de Nicolás Maduro ao Brasil como um “momento histórico”.

“Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil, e nós recuperamos o direito de fazer política e relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil”, ressaltou Lula no início de sua fala.

O presidente declarou ter brigado com companheiros europeus que se recusavam a reconhecer Maduro como presidente da Venezuela. “O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Durante a campanha [presidencial], havia discursos e mais discursos em que os adversários diziam: ‘Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela’. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo”, afirmou Lula ao lado do líder venezuelano.

Maduro, que está no Brasil para a cúpula de líderes da América do Sul nesta terça-feira (30), chegou ao Palácio do Planalto às 10h40 acompanhado da esposa, Cilia Flores. Ele subiu a rampa do prédio e foi recebido por Lula e pela primeira-dama, Janja.

Lula defendeu ainda a união de países latino-americanos durante entrevista coletiva de imprensa ao lado do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. “Não dá pra imaginar que, sozinho, um país da América Latina vai resolver os seus graves problemas que já perduram mais de 500 anos”, defendeu o presidente brasileiro.

“Se a gente estiver junto, nós temos 450 milhões de pessoas, a gente tem um PIB de quase US$ 4,5 trilhões. A gente tem força no processo de negociação e é por isso que esse momento é importante”, completou.

2023-05-29