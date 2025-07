Política Lula culpa o Congresso por não conseguir “diminuir os privilégios de alguns”

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Petista citou Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Davi Alcolumbre e Hugo Motta antes de afirmar que lobby venceu discussão do IOF. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Durante seu discurso na cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026, realizada nessa terça-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou o atual cenário de atrito entre o Executivo e o Congresso Nacional. Lula descreveu o impasse institucional como um embate provocado pela resistência, segundo ele, de setores do Parlamento em aceitar mudanças que afetem privilégios consolidados. “Diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros” foi a frase que o presidente utilizou para resumir sua visão sobre a origem dos desentendimentos com o Legislativo.

Na ocasião, o chefe do Executivo mencionou diretamente os presidentes das duas Casas Legislativas: Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), que ocupavam os cargos no início de seu mandato, e os atuais líderes, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) no Senado e Hugo Motta (Republicanos-PB) na Câmara. “Disse (a eles que) este País será o que a gente quiser que ele seja. É só a gente determinar o tamanho que a gente quer que o País seja”, declarou.

Lula prosseguiu seu raciocínio fazendo conexões entre as dificuldades enfrentadas por seu governo no Congresso e a recente derrubada de decretos que aumentavam alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Para ele, a movimentação parlamentar reflete pressões de interesses organizados. “Para isso, é preciso diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. De repente, você vê o lobby. Não virou uma pessoa que é lobista. Virou uma indústria de lobby”, disse.

O presidente também direcionou críticas severas às plataformas de apostas online, as chamadas “bets”. Segundo Lula, existe uma resistência em tributar esses setores, mesmo diante de seus lucros elevados.

“A gente queria taxar essas bets, essas fintechs, sei lá, essa coisa que você não consegue mais ver TV que é tanta propaganda de aposta”, afirmou. “A gente queria aumentar (a tributação do lucro das bets) de 12% para 18%. Só 6% para pessoas que estão ganhando milhões sem fazer nada. E essas pessoas se rebelam: ‘Não, isso é aumento de imposto.’”

Encerrando sua fala, Lula argumentou que seu governo não busca elevar impostos indiscriminadamente, mas sim tornar o sistema mais justo: “Não é aumento de imposto. Se vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje percentualmente é menor do que era em 2011. Porque o que a gente está fazendo a opção não é tentar aumentar imposto. É tentar fazer uma tributação mais justa, mais correta”. (Com informações da revista Veja)

