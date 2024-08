Política Lula culpa o governo gaúcho e a prefeitura de Porto Alegre pela enchente de maio

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Lula cumpriu uma longa agenda no Rio Grande do Sul ao longo desta sexta-feira. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula cumpriu uma longa agenda no Rio Grande do Sul ao longo desta sexta-feira. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em discurso durante a inauguração de uma obra viária em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpou a falta de cuidado do governo do Rio Grande do Sul e da prefeitura da capital gaúcha com diques e casas de bomba pelas enchentes que atingiram o Estado em abril e maio deste ano.

“A verdade nua e crua é que, se tivessem cuidado das comportas direitinho das comportas, dos diques, das bombas direitinho, não teria problema de água na Grande Porto Alegre”, disse no evento de inauguração do Complexo Viário da Scharlau (BR-116) e do trecho de duplicação da BR-290, em São Leopoldo. Na ocasião, também foi anunciada a conclusão e liberação ao tráfego de 13,8 quilômetros duplicados da BR-290/RS, em Pantano Grande.

O presidente Lula, que cumpriu uma longa agenda no Rio Grande do Sul ao longo desta sexta-feira (16), salientou o cuidado do governo federal com o Estado após a tragédia climática.

“Não era necessário acontecer o que aconteceu nesse desastre. Antes da enchente, já tínhamos começado o Novo Pac. Não queria inventar a obra que seria importante para cada região, queria saber de cada governador. Trouxemos os investimentos para ajudar o estado assim, ouvindo. Nós estamos recuperando a dignidade desse povo agora, reconstruindo e construindo o que é necessário”, afirmou.

A entrega do Complexo da Scharlau resolve o maior gargalo logístico do Rio Grande do Sul. O novo viaduto fica no entroncamento da BR-116 com a BR-240. Ele é caminho tanto para quem acessa Porto Alegre quanto para quem vai para a região de Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Gramado e Canela, polos econômicos e turísticos do Estado.

As obras do Complexo Scharlau fazem parte do projeto de melhora em segurança e tráfego da BR-116. Ao longo de 38,5 km da rodovia, além de 7 km de revitalização das Avenidas Guilherme Schell e Ernesto Neugebauer, que são uma das principais ligações entre Canoas e Porto Alegre. As ações contemplam sete cidades e o governo federal prevê o aporte total de R$ 577,8 milhões até 2026.

Esta é a quinta visita de Lula ao Estado desde a enchente que vitimou 183 pessoas e deixou 28 desaparecidos. Em maio, no auge da crise, o governo anunciou a compra assistida de casas para destinar a famílias afetadas. Na manhã desta sexta, Lula entregou 365 habitações do Minha Casa, Minha Vida para 112 famílias atingidas e assinou programas para fornecer mais casas para quem necessita após as enchentes.

