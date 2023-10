Geral Lula dá os parabéns aos Emirados Árabes pela ajuda humanitária aos palestinos

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, em encontro realizado em abril. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu os parabéns ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pela “ajuda humanitária” que o país tem dado aos palestinos afetados pela guerra em Israel.

Em conversa por telefone com Mohammed bin Zayed Al Nahyan, na quarta-feira (11), Lula afirmou que é necessário encontrar uma solução amigável para o conflito entre Israel e Palestina e evitar mortes, especialmente de civis, mulheres e crianças. O diálogo abordou uma série de tópicos cruciais para a estabilidade da região e a busca por uma solução pacífica.

O presidente Mohamed bin Zayed, por sua vez, expressou suas preocupações e desejou ainda uma pronta recuperação ao presidente Lula, que passou por uma cirurgia para colocação de prótese no quadril. O líder dos Emirados Árabes Unidos destacou a importância de líderes globais trabalharem em conjunto para conter a crise na região.

Em resposta, Lula parabenizou Mohamed bin Zayed pela ajuda humanitária aos palestinos, e propôs uma colaboração intensificada no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Em outubro, o Brasil assumiu a presidência rotativa do conselho pelo período de um mês.

Os dois líderes reconheceram a importância da ajuda humanitária de ambos os países, e a necessidade de se concentrar em aliviar o sofrimento das comunidades afetadas pelos bombardeios recentes. Em um esforço para evitar uma escalada adicional da situação, concordaram em trabalhar em conjunto para promover a paz e a estabilidade na região.

A conversa entre os presidentes não se limitou apenas à crise no Oriente Médio. Eles também discutiram aprofundamento das relações bilaterais entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, abordando questões de cooperação econômica, investimentos e parcerias estratégicas em diversos setores.

Por fim, o presidente Lula afirmou que a ida à COP28, em Dubai, no fim de novembro, será a primeira viagem após a cirurgia, e destacou ainda a relevância do evento no debate das ações climáticas globais. Lula enfatizou o compromisso do Brasil em contribuir para um futuro sustentável.

