Política Lula decide dar o Ministério do Esporte para o Partido Progressista e o Ministério de Portos e Aeroportos para o Partido Republicanos

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A minirreforma ministerial, que está sendo desenhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser anunciada até esta quarta (6). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A minirreforma ministerial, que está sendo desenhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser anunciada até esta quarta-feira (6), depois de várias semanas de negociações e idas e vindas.

Para concluir o tema de uma vez por todas, Lula ainda quer conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A ideia é discutir o que acontecerá com o PSB, partido de Alckmin, na reforma.

Lula busca fazer trocas na equipe para comportar o PP e o Republicanos no governo. Os dois partidos do Centrão seriam contemplados cada um com um ministério.

Está praticamente fechado que:

* O deputado André Fufuca (PP-MA) vai para o Ministério dos Esportes

* O deputado Silvio Costa (Republicanos-PE) vai para o Ministério de Portos e Aeroportos

Com isso, o atual ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), precisará ser reacomodado em outra pasta. Uma alternativa é a Ciência e Tecnologia, da ministra Luciana Santos.

Outra opção é França ocupar o lugar de Alckmin à frente do Ministério da Indústria e Comércio Exterior.

Lula chegou a anunciar a criação de um novo ministério, o da Micro e Pequena Empresa, que seria uma subdivisão da pasta de Alckmin. Mas agora o presidente voltou atrás nessa ideia, diante da falta de interesse do Centrão na nova pasta.

Ministério dos Esportes

No início das negociações sobre a minirreforma ministerial, Lula chegou a dizer que a atual ministra dos Esportes, Ana Moser, não deixaria o cargo. Com o tempo, a possibilidade foi ganhando força.

Lula deve conversar com a ex-jogadora da seleção de vôlei nesta terça-feira (5).

O PP, de Fufuca, aceitou a pasta dos Esportes diante da chance de o ministério ser o responsável pela aplicação de políticas de regulação das apostas esportivas, um mercado em ascensão. O Congresso deve aprovar a regulamentação das apostas nos próximos dias.

Com isso, não deve haver mudança no Ministério do Desenvolvimento Social, atualmente ocupado pelo ministro Wellington Dias, do PT. O ministério é responsável pelo programa Bolsa Família, do qual o PT não quer abrir mão.

Há algumas semanas, o PP tinha demonstrado interesse na pasta, e o governo Lula chegou a cogitar dividir o ministério em duas áreas: a de assistência social e a de combate à pobreza, preservando com o PT o Bolsa Família.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-decide-dar-o-ministerio-do-esporte-para-o-partido-progressista-e-o-ministerio-de-portos-e-aeroportos-para-o-partido-republicanos/

Lula decide dar o Ministério do Esporte para o Partido Progressista e o Ministério de Portos e Aeroportos para o Partido Republicanos

2023-09-04