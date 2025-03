Política Lula decidirá sobre tarifas dos Estados Unidos após reunião na sexta-feira, diz o ministro da Casa Civil

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Rui Costa disse que Lula vai decidir se toma alguma medida sobre as taxas que passaram a ser cobradas de produtos brasileiros. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira (12) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai aguardar uma reunião marcada para esta sexta-feira (14) para decidir se toma alguma medida a respeito das taxas que passaram a ser cobradas de produtos brasileiros pelos Estados Unidos.

O governo Donald Trump começou a aplicar, a partir da meia-noite desta quarta, tarifas (sobretaxas) de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio pelos Estados Unidos, “sem exceções ou isenções”.

“Está marcado para sexta-feira, o Geraldo Alckmin está liderando com o governo americano, para tentar chegar a um entendimento. O presidente Lula só deve tomar uma posição depois dessa reunião”, afirmou o chefe da Casa Civil.

Em entrevista, Alckmin disse que não vai participar da reunião citada por Rui Costa. O tarifaço determinado pelo governo norte-americano – que irá atingir em cheio o setor de siderurgia de países como Canadá, Brasil e México – faz parte de uma das principais promessas de campanha de Trump: a taxação de produtos estrangeiros para priorizar a indústria norte-americana.

Questionado sobre a possibilidade de o Brasil taxar produtos comprados dos Estados Unidos, a chamada reciprocidade, Rui reforçou que a decisão só sairá após a reunião de sexta.

“Esse é o padrão [reciprocidade]. No caso concreto a decisão só será tomada após essa reunião de sexta”, declarou.

Mais cedo, nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica do governo está estudando medidas propostas por representantes do setor siderúrgico brasileiro. Haddad deu as declarações após participar de uma reunião com representantes do setor do aço em Brasília. Para o ministro, os EUA só “têm a perder” com as ações tomadas por Trump.

“Nós estamos já começando a estudar propostas do setor, que tem toda legitimidade de trazer propostas pra nós. Eles estão imaginando formas de negociar com argumentos muito consistentes. Porque os Estados Unidos só têm a perder. Porque nosso comércio é muito equilibrado”, afirmou Haddad.

Segundo Haddad, a indústria está preocupada e, em virtude da declaração tanto do vice-presidente Geraldo Alckmin, quanto de Lula e da Fazenda de que o Brasil irá tratar “na base da reciprocidade os entendimentos”, o governo vai colocar em primeiro lugar “a mesa de negociação”. Ele lembrou que as negociações já estão em andamento e que tiveram sucesso em momentos do passado recente. Em 2018, o Brasil conseguiu evitar a sobretaxa sobre o aço ao acordar uma cota de exportação para os americanos. As informações são do portal de notícias g1.

