Política Lula defende cortar impostos dos tipos de carne “que o povo consome”

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

"Vai comprar coisa importada, chique, tem que pagar imposto", declarou o presidente Foto: Reprodução de vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira (2) que sejam incluídos na cesta básica cortes específicos de carne, levando em consideração o que as pessoas mais pobres consomem.

A lista de produtos que fará parte da cesta básica e, com isso, terá imposto menor ou até zerado, é discutida na regulamentação da reforma tributária, aprovada em 2023 pelo Congresso. A inclusão do frango e da carne bovina na lista será debatida pelo governo e pelos parlamentares.

“Eu acho que temos que fazer diferenciação. Você tem vários tipos de carne, tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome pode pagar um impostozinho. Agora, você tem outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome. Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. Frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro, ovo faz parte do dia a dia. Uma carne, sabe, um músculo, um acém, coxão mole, tudo isso pode ser evitado”, afirmou Lula.

“Eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica sim, sem que haja imposto. Você pode separar a carne, você pode selecionar a carne. Vai comprar coisa importada, chique, tem que pagar imposto”, acrescentou o petista.

Lula disse ainda que não sabe se a ideia passaria no Congresso e que “a proposta do governo não é irrevogável, ela pode mudar”. “Eu acho que é uma sensibilidade da parte do pessoal que está trabalhando a política tributária, se não for para toda a carne, para um tipo de carne sem imposto”, concluiu.

2024-07-02