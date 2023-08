Política Lula defende inclusão de debate sobre mudanças climáticas no currículo escolar

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Presidente (foto) disse que vai discutir o assunto com o ministro da Educação, Camilo Santana Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira (08), durante sua live semanal “Conversa com o Presidente”, que defende a inclusão de debates sobre a questão climática no currículo escolar e que vai discutir o assunto com o ministro da Educação, Camilo Santana.

“A questão ambiental hoje está dentro da casa das pessoas. Eu, inclusive, estou defendendo que o ministro da Educação coloque no currículo escolar a questão do debate sobre o clima. Nós temos que ter aulas para as crianças sobre a questão do clima”, disse.

“Nós vamos colocar no currículo escolar. Essa discussão eu vou fazer com o ministro Camilo, para ele fazer junto ao pessoal da Educação, porque eu acho fundamental. A questão do clima hoje não é mais uma coisa trivial, de gente que é lunático, não, a questão do clima hoje é uma coisa muito séria”, afirmou.

Durante a live desta semana, o presidente falou sobre a Cúpula da Amazônia, que começa nesta terça em Belém, no Pará. Os oito representantes dos países amazônicos confirmaram presença. O presidente voltou a afirmar que os países que fizeram a Revolução Industrial têm uma dívida histórica com o planeta Terra.

“Essa gente precisa ter em conta que a responsabilidade de cuidar do planeta não é só da Brasil, que tem a Amazônia, o cerrado, a caatinga, o pantanal… a responsabilidade é de todos. Se eles já destruíram para se industrializar, eles agora tem uma dívida do passado que é preciso repor para ajudar os países que ainda podem fazer manutenção da floresta”, disse.

Lula ainda disse que além do dinheiro espera participação científica e engajamento dos países ricos. “Os países ricos acham que tudo se resolve prometendo dinheiro e não é só dinheiro. O que nós queremos é participação científica, contribuição, poder ter os recurso necessários para salvar uma espécie que está morando ali na Amazônia.”

2023-08-08