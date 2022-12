Política Lula diz que definirá no domingo quantidade de ministérios que haverá em seu governo

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

O futuro presidente disse que terminará a montagem do seu governo após a sua diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral, na segunda-feira Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que somente no domingo deverá decidir a quantidade de pastas que terá na Esplanada dos Ministérios da sua gestão, ao acrescentar que, após sua diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, na segunda-feira, vai terminar a montagem do seu governo.

“Somente domingo terei uma conversa para determinar a quantidade de ministérios que terei”, disse Lula, em entrevista na sede do governo de transição, no CCBB em Brasília.

O petista, que vai passar o fim de semana em Brasília, afirmou ainda que ainda vai definir quais ministérios e as secretarias que vai criar. Disse que na próxima semana pretende indicar o dobro dos ministros.

Primeiros nomes

Nesta sexta, Lula confirmou os primeiros cinco nomes para compor o governo que tomará posse em 1º de janeiro: o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda; o ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro no comando da Defesa; o ex-chanceler Mauro Vieira voltando a chefiar a pasta de Relações Exteriores; o ex-governador do Maranhão Flávio Dino para ministro da Justiça; e o atual governador da Bahia, Rui Costa, será chefe da Casa Civil da futura gestão.

Anteriormente, o petista havia dito que o modelo do seu ministério seria semelhante ao do seu segundo mandato.

