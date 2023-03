Política Lula desconsiderou recomendação médica e fez longa reunião com líderes do governo da Câmara e do Senado

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente recebeu autoridades no Palácio da Alvorada. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com ministros e líderes nessa sexta-feira (24), no Palácio da Alvorada. Inicialmente, o econtro aconteceria pela manhã, mas foi adiada após o presidente ser diagnosticado com pneumonia leve.

Pela manhã, o médico do presidente, Roberto Kalil Filho, examinou o presidente no Alvorada e recomendou que Lula fizesse repouso nessa sexta. A viagem de Lula à China que ocorreria no sábado foi adiada para domingo.

Na agenda, o presidente tratou sobre a tramitação de Medidas Provisórias (MPs) no Congresso. O tema tem motivado uma briga entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Entre os ministros que participaram da reunião estavam: Rui Costa, da Casa Civil; Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais; Fernando Haddad, da Fazenda; Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação; Jorge Messias, da Advocacia Geral da União; Marcio Macedo, da Secretaria Geral; Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública; e Vinícius Carvalho, da Controladoria-geral da União.

Os líderes do governo na Câmara, José Guimarães; no Senado, Jacques Wagner; e do Congresso, Randolfe Rodrigues.

Quadro

O médico de Lula (PT), Roberto Kalil Filho, disse na manhã dessa sexta que o presidente tem um quadro bom e deve viajar para a China no domingo, um dia depois do planejado.

Kalil fez a afirmação após avaliar o estado clínico do presidente no Palácio da Alvorada.

“[O] quadro geral do presidente é bom, ele está estável. Está medicado e deve viajar domingo [à China]”, afirmou Kalil.

O principal evento da agenda no país asiático – o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping – está previsto para terça-feira (28) e não deve ser afetado pela mudança no dia de embarque.

Em evento de lançamento da Campanha Nacional de Combate à Tuberculose, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o presidente passa bem e está sendo tratado.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. A viagem do presidente tem por objetivo defender as relações já construídas entre os dois países e, eventualmente, ampliar a gama de produtos brasileiros para venda no gigante asiático. Saiba mais sobre a viagem.

A comitiva brasileira deve ser composta por mais de 200 pessoas, entre empresários, ministros – inclusive o da Fazenda, Fernando Haddad – e parlamentares.

Após o retorno ao Brasil, a expectativa é que o governo apresente o novo arcabouço fiscal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-desconsiderou-recomendacao-medica-e-fez-longa-reuniao-com-lideres-do-governo-de-camara-e-senado/

Lula desconsiderou recomendação médica e fez longa reunião com líderes do governo da Câmara e do Senado