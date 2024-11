Política Lula deve reconhecer eleito nos Estados Unidos logo após resultado, em nova diferença com Bolsonaro

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em 2020, Bolsonaro levou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve reconhecer o vitorioso nas eleições americanas tão logo o resultado seja anunciado, seja o republicano Donald Trump, seja a democrata Kamala Harris, asseguram interlocutores. Embora a promessa do petista seja a tônica na comunidade internacional, essa postura difere da adotada por Jair Bolsonaro (PL) em 2020.

À época, o então presidente do Brasil levou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden sobre o aliado Trump. A justificativa foi a de que Bolsonaro esperou o Colégio Eleitoral ratificar a totalidade de votos apurados. Na ausência de uma autoridade eleitoral nacional, é praxe o resultado nos Estados Unidos ser reconhecido antecipadamente por projeções de institutos e meios de comunicação.

Lula afirmou publicamente que torce por Harris e, nos bastidores, avaliou que o desfecho da disputa pode ter impacto maior sobre o humor do eleitorado brasileiro do que a recente corrida municipal. Para o presidente, uma eventual vitória de Trump daria reforço ao bolsonarismo no Brasil.

A apuração americana será acompanhada pela embaixada do Brasil nos Estados Unidos, comandada por Maria Luiza Viotti, em contato direto com o Itamaraty. A assessoria internacional da Presidência da República, liderada por Celso Amorim, não escalou um integrante para estar em solo americano nesta semana.

Bia Kicis

A deputada federal Bia Kicis (PL) viajou para os Estados Unidos para acompanhar as eleições presidenciais disputadas por Kamala Harris e Donald Trump. Em vídeo divulgado nas redes sociais na última segunda (4), a parlamentar declarou que a vitória do candidato republicano nas urnas é fundamental para a “liberdade do ocidente” e que segue trabalhando para combater “o mal que é a esquerda para o mundo”.

“Vamos acompanhar o final das eleições e o início das apurações, para, se Deus quiser, vermos Trump ser eleito. É fundamental para a liberdade dos países ocidentais, dos indivíduos. Rezem por nós, rezem pelo ocidente, rezem pelo Trump”, disse.

O resultado das eleições americanas pode levar mais de uma semana para ser divulgado, isso porque o processo de apuração (feita de forma manual) pode durar dias, especialmente em casos de disputas acirradas.

Para se ter ideia, em 2020, a vitória de Joe Biden só foi divulgada mais de uma semana depois. A expectativa é que nesta eleição aconteça um cenário parecido, uma vez que Trump e Harris apareciam empatados nas pesquisas eleitorais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-deve-reconhecer-eleito-nos-estados-unidos-logo-apos-resultado-em-novo-diferenca-com-bolsonaro/

Lula deve reconhecer eleito nos Estados Unidos logo após resultado, em nova diferença com Bolsonaro

2024-11-05