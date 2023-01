Política Lula divulga 1ª imagem trabalhando na sede da Presidência

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Lula vinha trabalhando no hotel onde está hospedado em Brasília desde a transição. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a despachar, nesta quarta-feira (4), diretamente no Palácio do Planalto, sede do governo federal. Até agora, o chefe do Executivo vinha trabalhando no hotel de Brasília onde está hospedado desde a transição. Lula transferiu suas atividades para o Planalto após a Polícia Federal (PF) realizar uma varredura no edifício.

Segundo a agenda divulgada, o presidente passou o dia todo no local, entre conversas com ministros já empossados e a participação nas cerimônias de posse do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na pasta da Indústria e Comércio Exterior e de Marina Silva (Rede) no Meio Ambiente.

“Hoje ao longo do dia terei reuniões no Palácio do Planalto com ministros do nosso governo. No final da manhã, também participo da cerimônia de posse como ministro do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Muito trabalho a fazer. Vamos em frente! Bom dia a todos”, escreveu Lula em uma rede social.

Além das averiguações de segurança, alguns reparos na estrutura do prédio estão sendo feitos para receber o novo presidente e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, que deve ocupar um gabinete no terceiro andar do edifício.

Durante o primeiro dia útil do novo governo, Lula se dedicou a realizar um “revogaço” de medidas do governo de Jair Bolsonaro (PL), incluindo as decisões do antecessor que facilitaram acesso a armas. O petista também determinou a revisão, em 30 dias, de decisões que impuseram sigilo sobre informações da administração anterior.

O Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República, também deve passar por readequações. Antes de se mudar temporariamente para o hotel, uma das possibilidades era fazer a mudança de Lula e Janja para Granja do Torto, enquanto o Alvorada estivesse em reforma. Entretanto, aliados informaram ao chefe do Executivo que o imóvel estava “caindo aos pedaços”. O ex-ministro da Economia Paulo Guedes morou ali até dezembro de 2022.

Questionados sobre a varredura no Palácio do Planalto, a Polícia Federal disse que não teria informações a divulgar.

Visita

Na última terça (3), Lula e Janja visitaram o Palácio do Planalto no fim da tarde.

Janja foi ao Palácio conferir o andamento da reforma no gabinete que ela deverá ocupar, no terceiro andar. Lula aproveitou para fazer os primeiros despachos no palácio desde a posse, no último domingo (1º).

