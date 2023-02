Política Lula divulga nova foto oficial com faixa presidencial

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Registro foi feito pelo fotógrafo oficial da Presidência da República, Ricardo Stuckert. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nessa segunda-feira (27) em uma rede social a nova foto oficial como presidente da República. A imagem foi feita pelo fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert. Na foto, o presidente está no Palácio da Alvorada e usa a faixa presidencial.

Lula tomou posse em 1º de janeiro e ainda não havia divulgado a foto oficial do terceiro mandato. A imagem é utilizada em prédios oficiais no Brasil e no Exterior.

A fotografia oficial costumava ficar exposta, também, em uma galeria localizada no térreo do Palácio do Planalto, junto com imagens de todos os ex-presidentes da República.

O espaço, contudo, foi destruído por vândalos durante os atos golpistas de 8 de janeiro e ainda não foi refeito.

O presidente já havia tirado a foto oficial, mas não gostou do primeiro resultado e a imagem teve de ser refeita.

Posse

Com a ausência de seu antecessor, Jair Bolsonaro, na passagem de comando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, no dia da posse (1º de janeiro), a faixa presidencial de representantes do povo brasileiro. O ato inédito quebrou o suspense em torno de quem entregaria a faixa para o novo chefe do Executivo. Durante a entrega, Lula se emocionou e, de mãos dadas com os integrantes do grupo, saudou o público presente em frente ao Palácio do Planalto.

O grupo foi formado por oito pessoas, como Francisco, um menino de 10 anos morador da periferia de São Paulo, e o cacique Raoni Mtuktire, líder indígena de 90 anos. Também integraram a comitiva o metalúrgico do ABC, Weslley Viesba Rodrigues; o professor de português Murilo de Quadros Jesus; a cozinheira Jucimara Fausto dos Santos; o influencer na luta anticapacitista, Ivan Baron; o artesão Flávio Pereira, de 50 anos, e a catadora de recicláveis Aline Sousa, de 33 anos. Em um dos momentos mais aguardados da cerimônia de posse, no alto da rampa, ela pôs em Lula a faixa de seda verde e amarela, bordada em ouro e diamantes.

A transmissão da faixa presidencial é apenas um ato simbólico. A única exigência para que a posse ocorra é que o vencedor da eleição jure respeito à Constituição no Congresso Nacional.

No Brasil, a faixa presidencial foi instituída através do decreto nº 2299, de 21 de dezembro de 1910, assinado pelo Presidente da República Hermes da Fonseca. O uso de faixas tiracolares também é um ornamento presente no cerimonial de vários outros eventos estamentais: concurso de miss, mister, campeonatos, ordens honoríficas, patentes militares e títulos nobiliárquicos. Existem também a faixa governamental, distintiva do cargo de governador, e a faixa prefeital, distintivo do cargo de prefeitos municipais.

