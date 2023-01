Economia Lula diz que a Caixa precisa ser um banco que empresta dinheiro muito mais barato, sem dar prejuízo

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Declaração do presidente da República foi dada durante a posse na nova presidente da Caixa, Rita Serrano. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a Caixa seja um banco que empreste dinheiro “muito mais barato”, mas sem dar prejuízo. “Tenho certeza que vamos contar com o apoio da Caixa outra vez, para que a Caixa volte a ser um banco muito mais forte, emprestando muito mais dinheiro, e muito mais barato, mas sem perder dinheiro porque o banco precisa dar um lucro”, afirmou Lula durante a cerimônia de posse de Rita Serrano à presidência do banco, na Caixa Cultural, em Brasília.

O presidente afirmou estar “convencido” de que a Caixa vai voltar a crescer. “Estou convencido de que a bancarização vai crescer muito, a massa salarial vai aumentar. A gente tem vários compromissos, mas os mais importantes é que a gente vai ter que fazer muito investimento na educação brasileira e no ensino fundamental. Vamos ter que investir muito na saúde, para garantir que pessoas mais pobres vão ter o direito aos especialistas”, acrescentou.

O presidente voltou a reclamar da “narrativa” do mercado financeiro de que todos os custos do governo são encarados como gasto, e não como investimento. Lula defendeu investimentos para melhorar as condições de vida do povo, o que inclui aumento do salário mínimo e reajustes.

Lula reafirmou também que irá acabar com a fome no País. “Quando saí da Polícia Federal, a primeira coisa que eu fiz foi ir à Roma conversar com o Papa e com o conselho mundial das igrejas para criar programa de combate à desigualdade. Não é possível que em pleno século 21, em que a gente detém toda a tecnologia e avanços genéticos para produzir alimentos para todo mundo e que tenhamos 900 milhões de pessoas indo dormir com fome”, disse. Ele repetiu também que não possível ter pessoas na fila do osso sendo o Brasil o maior produtor de proteína animal do mundo. “Não é falta de produção, é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse País”, acrescentou.

Financiamento

O presidente da República também destacou o papel extraordinário da Caixa no País que, segundo ele, pôde sentir “mais de perto” com o Minha Casa Minha Vida. Para Lula, hoje é a festa de Serrano, não só enquanto presidente empossada do banco, mas também pela história na instituição.

“Você foi escolhida porque tem uma história, porque muita gente me deu referência de você”, declarou Lula, em discurso durante a posse de Serrano. “Eu só espero que você dedique à Caixa o que você dedicou como funcionária. Eu tenho certeza de que vamos viver um novo período nesse País.”

