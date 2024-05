Política Lula diz que ações como no RS serão feitas em qualquer Estado que sofrer com desastres climáticos

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente voltou a dizer que "não faltarão recursos" do governo federal ao Rio Grande do Sul, na abertura da Marcha dos Prefeitos, em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal “mudou o paradigma” no tratamento dos desastres climáticos ao adotar medidas em relação ao Rio Grande do Sul. As declarações ocorreram nessa terça-feira (21), na abertura da Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília (DF). Lula voltou a dizer que “não faltarão recursos” do governo federal ao Estado.

“Vou voltar ao Rio Grande do Sul e quero visitar as cidades depois que água foi embora, para ver o estrago e o tamanho do estrago”, declarou. “Mudou o paradigma do tratamento dos desastres climáticos. O que o governo faz para o Rio Grande do Sul será para qualquer Estado que sofrer desastres do tipo. Estamos obrigados a fazer igual ou melhor.”

Lula também relembrou a criação da comitiva para o Rio Grande do Sul com autoridades de demais Poderes e afirmou que aquele foi um esforço para “trabalhar em conjunto”.

“Estamos tentando trabalhar em conjunto para que todo mundo sinta o drama e a necessidade de juntos resolver o problema”, afirmou. “Eu aprendi com minha mãe: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. É preciso ir lá visitar as pessoas.”

Lula falou na XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. Estava acompanhado de ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Carlos Lupi (Previdência), Rui Costa (Casa Civil) e Ricardo Lewandowski (Justiça). Também participaram da solenidade os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Dívidas

No mesmo evento, o presidente anunciou a renegociação de dívidas previdenciárias dos municípios – em meio à discussão sobre a desoneração da folha salarial deles – e pediu que as eleições municipais deste ano não causem a perda da civilidade entre adversários.

Lula disse no evento que atendeu pedido da CNM e anunciou, além da renegociação das dívidas previdenciárias, a criação de novas regras para pagamento de precatórios.

“O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios com renegociação de juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresentará novas regras para pagamentos de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos, e aliviar as contas públicas dos municípios por meio de um teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida do órgão”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-acoes-como-no-rs-serao-feitas-em-qualquer-estado-que-sofrer-com-desastres-climaticos/

Lula diz que ações como no RS serão feitas em qualquer Estado que sofrer com desastres climáticos

2024-05-21