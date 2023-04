Economia Lula diz que alteração na política de reajuste da Petrobras será feita com critério e “no momento certo”

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

Lula afirmou que não há motivos para o Brasil estar submetido a política de preços de importação. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou novamente que haverá mudanças na política de preços da Petrobras. Ele destacou, em evento esta semana com jornalistas em Brasília, que ainda não há uma decisão de quando haverá a alteração.

O chefe do Executivo afirmou que não há motivos para o Brasil estar submetido ao PPI (política de preços de importação, que repassa as cotações do barril do petróleo e do dólar aos valores da gasolina e diesel comercializados no País).

Na quarta-feira (5), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse em entrevista que a Petrobras iria mudar a sua atual política de preços para a chamada “Preço de Competitividade Interna”. Segundo seus cálculos, isso reduziria em até R$ 0,25 o preço final do litro do diesel, mas não deu detalhes de como seria essa queda.

A Petrobras, em seguida, reagiu e informou que não havia recebido pedido de mudança na política de preços dos combustíveis por parte do MME. Há duas semanas, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, havia dito, em evento no Rio, disse que a companhia já segue o “preço de mercado brasileiro”, mas também não deu detalhes.

“Fui pego de surpresa com a discussão na imprensa entre uma posição do ministro de Minas e Energia e uma suposta decisão da direção da companhia. Deixa eu te dizer uma coisa. A política de preços da Petrobras ainda está sendo discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convoca o governo para discutir a política de preços. Enquanto o presidente da República não convoca o governo para discutir política de preços, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje. Vamos mudar, mas com muito critério. Durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e diesel. O Brasil não tem porque estar submetido ao PPI”, disse Lula.

Sem brigas

O presidente amenizou ainda uma possível rivalidade entre Prates e Silveira:

“Essa divergência é uma coisa extemporânea. Eu ainda não conversei nem com o nosso presidente da Petrobras nem como o ministro, pois fiquei sabendo hoje dessas divergências. Vou conversar com os dois. Se houve divergência entre os dois, ela deixará de existir quando eu conversar com os dois, pois o governo não está discutindo isso”.

Sem dar uma data, o presidente lembrou que o tema será discutido no momento certo através do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

“É um problema que vamos discutir no momento certo. Eu fiz a primeira reunião do CNPE para discutir uma série de coisas. E vou convocar outras reuniões para discutir as coisas exclusivas sobre política de preços da Petrobras, a política de investimento da Petrobras”.

Dividendos

O presidente afirmou ainda que vai rever a política de distribuição de dividendos da estatal.

“A Petrobras não pode continuar distribuindo a quantidade de dividendos que está distribuindo. A Petrobras precisa fazer investimento. O Brasil precisa dos investimentos da Petrobras”, disse Lula.

Em meio ao dividendo recorde, Prates sugeriu ao Conselho de Administração, ainda no início de março, que fossem retidos R$ 6,5 bilhões do total a ser distribuído em dividendos a uma reserva.

Além disso, no dia 27 de abril também será aprovada a nova composição para o Conselho de Administração da estatal, com nomes mais alinhados ao atual governo.

