Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

O presidente afirmou que para tomar decisões é necessário o compromisso dos líderes dos países ricos. Foto: CanalGov/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quarta-feira (13) que enviou uma carta a Donald Trump convidando o presidente dos Estados Unidos para participar da COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro.

“Eu mandei uma carta para ele, convidando ele para virar a COP30. Porque a COP30 vai ser a COP da verdade”, disse o presidente.

Lula afirmou que o evento que discutirá as questões climáticas globais vai servir para países como o Brasil cobrarem dos países ricos o compromisso para enfrentar o aquecimento global.

“A COP30 vai ser a COP que nós queremos cobrar dos governantes do mundo, se eles acreditam ou não no que os cientistas falam de que o mundo está passando por gravíssimos problemas. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não que precisamos tomar muitas providências para evitar que o planeta tenha um aquecimento acima de um grau e meio”, afirmou Lula.

O presidente afirmou que para tomar decisões é necessário o compromisso dos líderes dos países ricos.

“Na COP de 2009, em Copenhague, eu e a Dilma estávamos lá, e eles prometeram 100 bilhões de dólares por ano para que a gente ajudasse a manter as florestas em pé. De 2009 até agora, já faz 16 anos, não saiu nada até agora”, disse.

Também nesta quarta, Lula afirmou que “ninguém está desrespeitando direitos humanos” no Brasil. O petista deu a declaração durante cerimônia no Palácio do Planalto, um dia após a publicação, pelos Estados Unidos, de um relatório que diz que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou.

“Ninguém está desrespeitando regras de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Os nossos amigos americanos toda vez que resolvem brigar com alguém eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas com quem eles querem brigar”, afirmou.

“Agora, querer falar em direitos humanos no Brasil… Tem que olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil”, acrescentou o presidente.

O documento mencionado por Lula, elaborado pelo Departamento de Estado dos EUA, faz críticas ao petista e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Também critica a prisão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no STF por tentativa de golpe de estado.

O “relatório de práticas de direitos humanos de países em 2024” foi entregue na terça-feira (12) ao Congresso americano. O documento é composto por avaliações de 196 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e é referência mundial — usado, por exemplo, em tribunais dos EUA e internacionais.

No discurso que fez no Palácio do Planalto, Lula afirmou que o Brasil tem um “Poder Judiciário autônomo”, que está garantindo a Constituição.

“O Brasil não tinha nenhuma razão para ser taxado. Então, não aceitaremos a pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos”, completou Lula.

