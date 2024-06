Economia Lula diz que Gabriel Galípolo é “altamente preparado”, mas desconversa sobre indicação dele como presidente do Banco Central

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Presidente afirmou sua indicação para a presidência do BC é feita "para o Brasil". (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa quarta-feira (26) que o diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo é “altamente preparado”, mas afirmou que “ainda não está pensando” na indicação para presidência da autoridade financeira. Ele é o principal cotado para suceder o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, em 2025.

Em entrevista ao portal Uol, Lula elogiou o nome de Galípolo, com quem se reuniu na terça-feira (25), mas não garantiu a indicação do ex-número dois do Ministério da Fazenda para presidência do BC.

“Primeiro, o Galípolo veio em uma reunião da meta inflacionária. O Galípolo é altamente preparado, conhece muito o sistema financeiro, mas ainda não estou pensando na questão do Banco Central, vai chegar um momento em que vou pensar. E não venham com chorumela, como diria o Fernando Henrique Cardoso”, disse Lula.

Ele continuou:

“O Banco Central tem necessidade de manter a taxa de juro a 10,5% quando a inflação está 4%? O BC está levando em conta que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer financiamento?”

O encontro de terça contou com a presença dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além da ministra da Casa Civil substituta, Miriam Belchior. A participação de Galípolo não constava nas agendas oficiais — nem de Lula nem do diretor do BC.

Questionado se o ex-ministro Guido Mantega e o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, estão descartados para a chefia do Banco Central, Lula desconversou:

“Eu não indico um presidente do BC para o mercado. Indico para o Brasil. O mercado, seja financeiro, empresarial ou produtivo, tem que se adaptar a isso. Temos em mente que o Brasil vá bem.”

Inflação “divina”

Lula ainda disse que considera a questão da inflação “uma opção quase divina” e que quer “cuidar de controlar” o fenômeno econômico.

“Eu sou um ser humano que vivi inflação de 80% ao mês. Eu recebia salário e, se eu não gastasse aquele dinheiro um dia, ele perderia valor no dia seguinte. Então, para mim, inflação é quase uma opção divina, eu quero cuidar de controlar a inflação, porque eu quero que o povo tenha direito a comer do bom e do melhor e o mais barato possível.”

Na semana passada, Lula lamentou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa básica de juros (Selic) em 10,5% ao ano, após sete cortes consecutivos iniciados em agosto do ano passado, quando a taxa estava em 13,75%.

A decisão do Copom acerca da manutenção da taxa básica de juros tinha acontecido na véspera. Mesmo os diretores indicados por Lula — como Galípolo — votaram pela interrupção do ciclo de cortes.

Críticas

No início da semana passada, Lula fez uma série de críticas ao presidente do Banco, Roberto Campos Neto, em entrevista à rádio CBN. Ao longo dos dias, o presidente deu novas declarações e voltou a subir o tom contra Campos Neto, a quem classificou de adversário “político, ideológico e do modelo de governança”.

Em entrevista à rádio Mirante News FM, de São Luís, o presidente ainda falou que está chegando o momento de trocá-lo por outra pessoa, referindo-se ao fim do seu mandato como presidente do BC no final de 2024.

“O presidente do Banco Central é um adversário político, ideológico e adversário do modelo de governança que nós fazemos. Ele foi indicado pelo governo anterior e faz questão de dar demonstração de que não está preocupado com a nossa governança, ele está preocupado é com o que ele se comprometeu”, disse Lula.

A semana passada foi marcada por sucessivas críticas do chefe do Executivo a Campos Neto. Nos últimos dias, Lula disse que o presidente do BC “tem lado” e não demonstra “capacidade de autonomia”.

