Brasil Lula diz que Janja “não nasceu para ser dona de casa”: presidente rebateu críticas em relação às viagens feitas pela primeira-dama. Somente neste mês, ela foi ao Japão e à França

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Em entrevista à BBC News Brasil, Janja disse que "nunca houve falta de transparência" e que viajou com a equipe precursora "para economizar passagem aérea". (Foto: ABr)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu, neste sábado, críticas às viagens da primeira-dama, Janja da Silva.

Janja representou Lula na Cúpula Nutrição para o Crescimento, em Paris, neste mês. O presidente designou a primeira-dama para participar do evento a convite do governo francês. Antes disso, anja embarcou sete dias antes de Lula para o Japão junto com equipe precursora do presidente que sempre viaja com antecedência aos destinos que serão visitados pela comitiva presidencial.

— A minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela viajou a convite do companheiro (Emmanuel) Macron (presidente da França) para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza — afirmou. — A Janja foi oficialmente me representando, não foi uma viagem escondida.

O presidente disse que a oposição precisa ler os discursos da primeira-dama antes de fazer críticas.

— Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para deixar de ser ignorante. Ela vai continuar fazendo o que ela gosta. A mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar onde ela quiser.

Em entrevista à BBC News Brasil, Janja disse que “nunca houve falta de transparência” e que viajou com a equipe precursora “para economizar passagem aérea”.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, arquivou todos os pedidos de investigação sobre os gastos da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, feitos por parlamentares de oposição, segundo a Folha de S.Paulo.

A Advocacia-Geral da União (AGU) prepara um parecer inédito que prevê os limites da atuação do cônjuge do presidente da República nas situações em que atua como representante simbólico do chefe de Estado e de governo em eventos nacionais e internacionais. O documento está sendo elaborado por determinação do Palácio do Planalto em meio a contestação da oposição sobre a atuação da primeira-dama.

A AGU finaliza o parecer diante da avaliação interna de que os roteiros de Janja no exterior geram desgaste político a Lula e ao governo. Embora não tenha peso de uma decisão judicial ou de uma portaria assinada pelo presidente, servirá de referência para aplicação na administração pública federal. As informações são do portal O Globo.

