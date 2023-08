Geral Lula diz que não é frustrado “por ser pobre”; patrimônio do presidente é de R$ 7,4 milhões

O presidente ainda afirmou que a Operação Lava-Jato lhe deu “atestado de pobreza”. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não é “frustrado por ser pobre”, em discurso no encerramento do Fórum Econômico Brasil-Angola, em Luanda, capital angolana, na sexta-feira (25). A declaração de bens do petista ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresenta outro cenário. Em 2022, então candidato à Presidência, Lula afirmou ter um patrimônio R$ 7,4 milhões.

“Eu te confesso que não consigo me conformar que é normal um cidadão nascer pobre e morrer pobre, seu filho nascer pobre e morrer pobre, e seu neto nascer pobre e morrer pobre. Não é possível. Não é normal. E não pense que eu sou frustrado porque eu sou pobre, não”, disse o presidente.

O presidente ainda afirmou que a Operação Lava-Jato lhe deu “atestado de pobreza”. Ele ficou preso por 580 dias em uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. “Aliás, a Lava Jato, que tentou me perseguir, me deu atestado de pobreza, porque ficou futricando a minha vida, meu telefone, minha conta bancária, dos meus cinco filhos, invadiu minha casa, foi para a Suíça, foi para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e não encontrou um dólar, um centavo, mas não tiveram coragem de reconhecer, porque já tinham mentido muito para a sociedade brasileira”, disse.

No patrimônio declarado ao Tribunal, há um terreno de R$ 265 mil, carros no valor de R$ 48 mil e R$ 85 mil, além de três apartamentos, sendo dois no valor de R$ 19 mil, cada, e um de R$ 94 mil. Lula também informou possuir um VGLB, modelo de previdência privada, na quantia de R$ 5,5 milhões.

Também constam valores recuperados envolvendo a Justiça. Lula tem um crédito decorrente de demanda judicial de R$ 179 mil e a devolução de dinheiro bloqueado por determinação judicial, no valor de R$ 250 mil. Não há detalhamento sobre os montantes.

De origem pobre, nascido em interior de Pernambuco, Lula é o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Mello, conhecida como Dona Lindu. Após vivenciarem fome e miséria na zona mais pobre do Estado, a família migrou para São Paulo, em busca de uma melhor qualidade de vida. O petista está no terceiro mandato de presidente.

Relação com a África

Durante o discurso, Lula também defendeu que o Brasil nunca deveria ter se afastado do continente africano. “Muitas vezes, por ignorância, pessoas brasileiras acham que fazer negócio com país rico é muito melhor e não se dão conta que, muitas vezes, os países ricos não querem fazer negócio conosco porque eles querem exportar para nós produtos de alto valor agregado e querem comprar de nós apenas commodities”, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

