Política Lula diz que não fará “loucura ambiental”, mas frisa que “ninguém pode proibir” pesquisa sobre petróleo na Foz do Amazonas

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ambientalistas são contrários à exploração de petróleo na região, alegando que pode trazer prejuízos à fauna e à flora locais. Foto: Ricardo Stuckert/PR Ambientalistas são contrários à exploração de petróleo na região, alegando que pode trazer prejuízos à fauna e à flora locais. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (13), no Amapá, que não fará “nenhuma loucura ambiental”, porém “ninguém pode proibir” a pesquisa para verificar se há petróleo na região da Foz do Amazonas.

A exploração de petróleo na região é um dos principais planos da Petrobras, que prevê investimento de US$ 3,1 bilhões para a perfuração de 16 poços na Margem Equatorial. Um dos focos é na região da Foz do Amazonas, onde a estatal projeta a perfuração de um poço a cerca de 170 km da costa do Amapá e a 2.880 metros de profundidade.

Ambientalistas são contrários à exploração de petróleo na região, alegando que pode trazer prejuízos à fauna e à flora locais, além de gerar riscos à população.

“Ninguém pode proibir a gente de pesquisar para saber o tamanho da riqueza que a gente tem, ninguém pode. Vamos trabalhar muito. Quero que o governador saiba, que os senadores saibam, que a gente não vai fazer nenhuma loucura ambiental, mas a gente tem que estudar, a gente tem que assumir compromisso de que a gente vai ser muito responsável”, disse Lula.

O presidente afirmou também que o governo vai ser “muito responsável” nesse processo.

“A gente não quer poluir um milímetro de água, mas também ninguém pode proibir que a gente deixe o Amapá pobre se tive petróleo aqui no Amapá. É apenas uma questão de bom senso”, frisou Lula.

“Aí, tem gente que fala: ‘mas presidente vai ter a COP aqui, vai ser muito ruim’. Vê se os Estados Unidos está preocupado, vê se a França, a Alemanha, a Inglaterra estão preocupados. Não, eles exploram o quanto puder. É a Inglaterra que está na Guiana, a França que está aqui no Suriname. Então, só a gente vai ter que comer pão e água? Não, a gente também gosta de pão com mortadela, a gente também gosta de coisa boa”, completou.

A declaração foi dada durante um evento do governo em Macapá, capital do Amapá. Lula já tinha dito algo semelhante nessa quarta (12), em entrevista a uma rádio do Estado.

Na ocasião, Lula criticou o que chamou de “lenga-lenga” do Ibama para liberação da pesquisa na região da Margem Equatorial, criticada por ambientalistas. O Amapá fica na área a ser explorada.

“Eu acho que um dia a gente não vai precisar de combustível fóssil, mas esse dia está longe ainda. A humanidade vai precisar muito tempo. Tem gente que fala que não pode pesquisar a Margem Equatorial para saber se a gente tem petróleo”, argumentou Lula na ocasião.

“Quero preservar, mas eu não posso deixar uma riqueza que a gente não sabe se tem e quanto é, a 2 mil metros de profundidade, enquanto Suriname e Guiana estão ficando ricos as custas que tem a 50 quilômetros de nós”, acrescentou o presidente durante a entrevista.

A Petrobras solicitou ao Ibama a autorização para pesquisar se há petróleo na Foz do Amazonas e se é viável do ponto de vista econômico a exploração comercial.

A estatal incluiu a operação ao norte da costa brasileira no planejamento estratégico. A Margem Equatorial se estende pela costa do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), eleito pelo Amapá, defende a exploração de petróleo na região e tratou do assunto em audiência recente com Lula.

Nesta quarta, o Ibama informou que o pedido da Petrobras ainda está em análise pela equipe técnica do órgão e que não há prazo para uma resposta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-nao-fara-loucura-ambiental-mas-frisa-que-ninguem-pode-proibir-pesquisa-sobre-petroleo-na-foz-do-amazonas/

Lula diz que não fará “loucura ambiental”, mas frisa que “ninguém pode proibir” pesquisa sobre petróleo na Foz do Amazonas

2025-02-13