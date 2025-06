Notícias Lula diz que não gostam dele por defender o povo trabalhador e aumento de imposto para mais ricos

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Declarações ocorreram durante visita a Tocantins. (Foto: Cláudio Kbene/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que algumas pessoas não gostam dele devido ao projeto que eleva o imposto de renda de pessoas ricas para compensar a isenção para quem recebe até R$ 5 mil. O petista também afirmou que o seu lado na política é o do “povo trabalhador, dos professores e da classe média baixa”.

A fala ocorre em meio à tramitação do projeto de lei que amplia a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. A proposta é uma das principais bandeiras do Lula 3. As declarações foram feitas durante evento para entrega de títulos de regularização fundiária em Tocantins.

“É por isso que eles não gostam de mim. Porque nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional, isentando todas as pessoas que ganham até R$ 5 mil de pagar imposto de renda. E decidimos que quem ganha acima de R$ 1 milhão por ano vai pagar um pouquinho. Eles não querem. Eles não querem pagar, porque quem paga imposto nesse país é quem trabalha e recebe contracheque no fim do mês, que é descontado na fonte”, disse Lula, durante o evento de entrega de título de regularização fundiária, em Araguatins, no Tocantins.

O presidente, vestido com uma camisa vermelha, também relacionou uma suposta antipatia dos ricos a ele à sua relação com os mais pobres.

“Tem gente que eu sei que não gosta de mim. E não gosta de mim exatamente porque eu gosto de vocês (apontando para a plateia formada por pequenos agricultores). Se eu não estivesse aqui e tivesse uma reunião com eles, tomando uísque, eles gostariam de mim. Se eu, todo dia 23 de dezembro, em vez de tomar café com os moradores de rua de São Paulo, eu fosse jogar golfe com eles, eles gostariam de mim. Mas é importante eles saberem que eu governo este país para todo mundo. Mas eu tenho um lado e o meu lado é o povo trabalhador, dos professores, da classe média baixa que é quem paga imposto de renda neste país”, disse o presidente.

O acirramento da crise entre o Executivo e o Congresso, depois da derrubada do decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), já ameaça outras pautas de interesse do governo no Legislativo. Um dos casos importantes é o do projeto que amplia a isenção do IR. Também há expectativa de resistência à medida provisória (MP) editada para compensar a frustração de receitas após os recuos do governo no decreto do IOF.

Durante o discurso, Lula citou o projeto que amplia a isenção do IR e disse que “eles [sem especificar quem] não querem pagar, porque quem paga imposto é quem trabalha e recebe o contra-cheque no final do mês, que é descontado na fonte”.

A proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda para compensar o aumento da faixa de isenção de IR para cerca de 10 milhões de contribuintes prevê uma cobrança de um patamar mínimo de 141,1 mil pessoas que recebem mais de R$ 600 mil por ano e que não contribuem atualmente com alíquota efetiva de até 10%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-nao-gostam-dele-por-defender-o-povo-trabalhador-e-aumento-de-imposto-para-mais-ricos/

Lula diz que não gostam dele por defender o povo trabalhador e aumento de imposto para mais ricos

2025-06-28