Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

A fala de Lula ocorreu durante um comício em Camaçari ao lado do ex-prefeito Luiz Caetano, do PT. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um novo aceno ao eleitorado cristão, durante evento de campanha na Bahia, na quinta-feira (17) e afirmou que “ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo”. A fala de Lula ocorreu durante um comício em Camaçari ao lado do ex-prefeito Luiz Caetano, do PT, que disputa o segundo turno com o candidato Flávio (União).

O pronunciamento também ocorre poucos dias depois do presidente ter recebido políticos evangélicos no Palácio do Planalto para sancionar a lei que estabelece a data 9 de junho como Dia da Música Gospel.

“Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Não tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém”, disse.

Logo no início do discurso, Lula também citou a religião para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao defender que “ele não acredita em Deus”.

“A gente não pode cometer o erro de 2018, quando ao invés de votar no companheiro com a qualidade do [Fernando] Haddad, votou numa coisa, votou numa coisa que ninguém conhecia a não ser por contar mentira e pregar o ódio. Inventou ate que é evangélico. Ele não acredita em Deus e não acredita em Deus porque o comportamento dele é de quem não acredita”.

Nos últimos dias, o presidente tem intensificado os gestos em direção ao eleitorado evangélico na tentativa de conquistar um segmento que, de acordo com as pesquisas eleitorais, demonstra preferência por Bolsonaro.

Pesquisa divulgada pela Quaest, em 2 de outubro, aponta que a reprovação de Lula subiu entre os católicos e está no maior patamar desde o início do governo. A aprovação oscilou seis pontos para baixo, no limite da margem de erro, e foi a 54%, o menor patamar.

No eleitorado evangélico, houve uma inversão na tendência de melhora que vinha desde maio: a aprovação passou a oscilar para baixo, e foi a 41%. A reprovação, para cima, e foi a 55%.

“Machos do País”

No palanque, Lula também disse que os “machos do País” não aceitaram que o Brasil fosse governado por uma mulher, e atuaram para garantir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.

“Eu entreguei a Presidência da República a uma companheira mulher pela primeira vez na história desse país. E pelo fato de uma mulher ter governado esse pais, que foi a companheira Dilma, os machos desse pais, não tendo respeito por uma mulher – que quando menina de 20 anos de idade, foi presa e torturada, com choque em tudo que é lugar –, assumiu a Presidência da República para dar continuidade ao governo que nós vínhamos fazendo, eles não tiveram dúvida”, disse o petista.

“E eles não só fizeram o impeachment da Dilma, com uma mentira inventada, como eles inventaram a Lava-Jato para me tirar da disputa eleitoral”, seguiu o presidente.

Apoio no 2º turno

Mais cedo, em entrevista a uma rádio local, o presidente disse que iria “tentar orientar” o eleitor a escolher bons candidatos nas cidades que ainda disputam o segundo turno.

Após críticas de que teria sido figura ausente no primeiro turno, Lula decidiu ter participação mais ativa nas campanhas de seus candidatos nesta nova etapa das eleições municipais.

O presidente tem casado eventos oficiais nas cidades, para anúncios do governo federal, com eventos das campanhas. É o caso da visita desta quinta, à Bahia. Lula também gravou uma série de vídeos e tem mais três comícios em São Paulo agendados para este fim de semana.

Ele vai participar de atos de campanha em Diadema (SP), ao lado do candidato Filippi Júnior (PT) e em Mauá, com Marcelo Oliveira (PT) ainda na sexta-feira. No sábado, vai participar de atos de campanha com o candidato Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à prefeitura da capital paulista.

