Política Lula diz que Nísia Trindade fica no Ministério da Saúde até o fim do mandato

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Desde o mês passado, o cargo da ministra passou a ser cobiçado por partidos do Centrão Foto: Divulgação/Agência Brasil Desde o mês passado, o cargo passou a ser cobiçado por partidos do Centrão (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (05) que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, vai permanecer à frente da pasta até o fim do mandato dele. Desde o mês passado, o cargo passou a ser cobiçado por partidos do Centrão. Lula, no entanto, afirmou que cabe a ele decidir quem comanda a pasta.

“Li uma matéria em um jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Fiz questão de ligar para a Nísia, porque eu ia viajar para fora do Brasil, e disse: ‘Nísia, vá dormir e acorde tranquila, porque o Ministério da Saúde é do Lula”, disse o presidente em cerimônia da 17ª edição da Conferência Nacional de Saúde.

Lula elogiou o trabalho de Nísia à frente da Saúde. “Tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde, para cuidar do povo com o coração. Tive muita sorte com meus ex-ministros, mas precisou de uma mulher para fazer mais e melhor do que todos nós”, declarou.

Ministros saem em defesa de Nísia

No domingo (02), também durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, diversos ministros do governo saíram em defesa da permanência de Nísia à frente do Ministério da Saúde.

“Minha parceira de governo, Nísia Trindade. Que mulher corajosa, forte, capaz de implementar e garantir o SUS nesse país. Queremos Nísia Trindade, porque precisamos do SUS, de vida, de dignidade”, afirmou a ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves. “Companheira Nísia, fiz questão de vir aqui trazer um abraço para você e dizer que conte conosco, estamos juntos, para valer”, disse Luiz Marinho, do Trabalho e Previdência.

Em outro momento da conferência, Nísia também ganhou elogios da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. “Não poderia deixar de dar meu abraço especial nessa mulher competente, corajosa, doutora, cientista social. Uma mulher que já presidiu a Fiocruz, que tem pesquisas importantes, que é sobretudo alguém que se firma pela capacidade de liderança, pela competência e pelo compromisso que tem com a ciência e com a vida”, relatou.

