Política Lula diz que o governo não pode “ter medo de enfrentar a mentira”

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

"Não temos de ter medo de enfrentar fake news e fazer o debate", declarou. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em discurso nessa quinta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o governo não pode “ter medo de enfrentar a mentira”. A fala ocorreu na cerimônia de sanção de um projeto de lei de regulamentação da reforma tributária.

Ele também atacou o que chamou de “pessoas travestidas de políticos que na verdade tentaram dar um golpe nesse país em 8 de janeiro de 2023”.

Apesar de não citar nenhum nome, a declaração do presidente foi motivada pela onda de críticas nas redes sociais por uma norma da Receita Federal, que foi revogada. A medida ampliava a fiscalização sobre movimentações financeiras, entre elas, as transações via Pix.

“Volta do facismo”

Lula usou, ainda, de uma retórica de medo sobre uma suposta volta do “fascismo” — que seria representada com a vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, pela sua lógica — para motivar o governo, a esquerda e todos do espectro democrático a combaterem a desinformação.

“Nós não temos que ter medo de enfrentar a mentira. Não temos que ter nenhuma preocupação de enfrentar essas pessoas travestidas de político que na verdade tentaram dar um golpe nesse país em 8 de janeiro de 2023. Não temos de ter medo de enfrentar fake news e fazer o debate, a disputa, a cada dia, minuto e hora”, declarou.

Valorização da democracia

Lula elogiou o regime democrático, que, segundo ele, “é a melhor forma de governança que existe”. Apesar disso, disse que, do ponto de vista de aprovação de medidas, a democracia impõe algumas dificuldades.

“Num regime autoritário, que tem imprensa castrada, sindicalismo castrado, sociedade aprisionada pela censura, pode fazer qualquer coisa. Mas fazer o que fizemos em um regime democrático, em um Congresso em que meu partido só tinha 70 deputados e nove senadores, com imprensa livre, sindicato livre e empresário podendo falar o que quiser, a democracia é a melhor forma de governança que existe”, declarou.

Pacheco

Durante o evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também criticou a disseminação de notícias falsas.

“Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentiras, de ter adesão a partir do discurso fácil de engajamento nas redes sociais, há muitas pessoas nesse país trabalhando para que o país resolva seus problemas”, disse Pacheco.

“Enquanto há muitas pessoas fazendo discurso e tendo engajamento a partir de premissas falsas, da desinformação, da inverdade, há pessoas trabalhando para que esse país possa superar suas dificuldades”, prosseguiu. (Estadão Conteúdo e CNN Brasil)

