O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (1º), durante a sua live semanal, que o novo procurador-geral da República será “alguém que não faça denúncia falsa”. O petista destacou que ouvirá pessoas de sua confiança para definir o sucessor de Augusto Aras no cargo.

“Vou escolher com mais critério, com mais pente-fino, para não cometer um erro. Não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse País, alguém que goste desse País, alguém que não faça denúncia falsa”, declarou o presidente.

“As pessoas já estão preocupadas com a Procuradoria-Geral da República, com novo membro da Suprema Corte. Ninguém nesse País tem mais experiência de escolher procurador do que eu. Já escolhi três”, disse Lula.