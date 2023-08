Política Lula diz que quem tentar golpe será preso e que não tem medo de atentados

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O petista deu as declarações em Santarém, no Pará, onde um homem foi preso por dizer que atiraria no presidente Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (07) que não tem medo de atentados. Segundo ele, “cachorro que late não morde”. O petista deu as declarações em Santarém, no Pará, onde um homem foi preso por dizer que atiraria no presidente.

Na última sexta-feira (04) a PF (Polícia Federal) cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de divulgar, por meio de sua rede social, imagens ameaçadoras de ataques ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula foi ao município paraense lançar trecho da infovia 01 que vai de Santarém a Manaus (PA). Trata-se de um cabo de comunicação acomodado no leito de rios. Segundo o petista, se a instalação fosse feita da maneira tradicional, com torres de transmissão, seria necessário derrubar 58 milhões de árvores.

O presidente criticou o acirramento da polarização política. De acordo com ele, quem fizer ameaças “precisará prestar depoimento na delegacia mais próxima”.

No discurso, Lula também se dirigiu a adversários políticos. O presidente declarou que eles não devem “repetir a tentativa de golpe”, porque isso faria mais pessoas serem presas, em referência aos ataques às sedes dos três poderes em Brasília realizada em 8 de janeiro por pessoas descontentes com a vitória de Lula na eleição presidencial.

Essa foi a segunda fala pública do presidente em Santarém nesta segunda-feira. Ele passou o fim de semana em Alter do Chão, local próximo famoso pelas praias de água doce do rio Tapajós.

Lula embarca para Belém durante a tarde. Ele passará os próximos dias na capital paraense, onde é realizada a Cúpula da Amazônia. Na sexta-feira (11), estará no Rio de Janeiro para lançar a nova versão do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-quem-tentar-golpe-sera-preso-e-que-nao-tem-medo-de-atentados/

Lula diz que quem tentar golpe será preso e que não tem medo de atentados

2023-08-07