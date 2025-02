Política Lula diz que vai chamar atacadistas para discutir inflação dos alimentos e considera “absurdo” o preço do ovo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente Lula afirmou ainda que está confiante quanto à redução do valor da carne bovina Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O presidente Lula afirmou ainda que está confiante quanto à redução do valor da carne bovina. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o registro na alta do preço dos ovos de galinha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer conversar com empresários para avaliar formas de baratear o alimento. Apesar disso, Lula afirmou que outros fatores, como os climáticos, contribuíram para o aumento no valor da proteína.

Lula comentou o assunto nessa quinta-feira (20), durante entrevista à Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro, por videoconferência. O presidente classificou como “absurdo” o preço dos ovos.

“É importante lembrar que a gente vem de momentos muito cruciais no Brasil. Muito sol, o maior calor já feito na história deste País, muito fogo e depois de muita chuva, como no Rio Grande do Sul. Tudo isso tem interferência nos preços. Tivemos a greve aviária nos Estados Unidos e em outros países, e os Estados Unidos virou importador de ovo brasileiro, o Vietnã… E nós queremos discutir com os empresários, que nós queremos que eles exportem, mas não pode faltar para o povo brasileiro. Eu sei que o ovo está caro. E nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacaditas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. Porque o fato de você estar vendendo produto em dólar, que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta.”

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal a alta no preço dos ovos é uma “situação sazonal, comum antes e durante o período da quaresma”, quando as famílias costumam substituir o consumo de carnes vermelhas por ovos. A associação ainda citou aumento nos custos de produção, como o preço do milho; e as “temperaturas em níveis históricos”, que impactam na produtividade das aves.

O aumento no preço dos ovos foi registrado pelo Cepea, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo. De acordo com a instituição, o preço da carne bovina vem apresentando queda. O presidente Lula se disse confiante quanto à redução do valor desse item.

“A carne começou a cair. Pode ficar certo que vai cair e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela, outro pedaço de carne que ele deseja. Nós queremos baixar todo o alimento. Na reforma tributária, a cesta básica é totalmente isenta de qualquer imposto, inclusive a carne. E nós fizemos isso para baratear. Agora, quando você tem momentos como esse que nós estamos vivendo, você obviamente que não consegue controlar do dia para a noite, mas pode ter certeza que nós vamos trazer o preço para baixo e as coisas vão ficar acessíveis”.

Em janeiro, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,16%, o menor índice para um mês de janeiro em 30 anos. A inflação foi puxada também pelo grupo alimentação e bebidas, que subiu 0,96%, principalmente pela alta da cenoura, do tomate e do café.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-vai-chamar-atacadistas-para-discutir-inflacao-dos-alimentos-e-considera-o-preco-do-ovo-um-absurdo/

Lula diz que vai chamar atacadistas para discutir inflação dos alimentos e considera “absurdo” o preço do ovo

2025-02-21