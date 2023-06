Economia Lula diz que vai conversar com o ministro da Fazenda e com bancos públicos para baixar juro de empréstimos consignados

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Presidente afirmou que taxas estão "muito caras" e que estão "lesando o povo pobre". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nessa terça-feira (27) que vai conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a taxa de juros do crédito consignado. Lula afirmou que os juros altos estão “lesando o povo pobre”.

“O que me deixa indignado é o seguinte: o juro, o juro consignado, o crédito consignado, é dado para quem tem emprego garantido, que é descontado no salário, portanto, não tem como perder, é 1,97%, o que dá quase 30% ao mês (na verdade, esse percentual é “ao ano”) . Então, a minha pergunta é a seguinte: como é que o cara que ganha R$ 2 mil, que pega R$ 1 mil no crédito consignado, para pagar 30% ao mês (ao ano) e eu estou empregando para os grandes a 10% ao mês (ao ano). O deles também é caro, quero deixar claro.”

Lula completou:

“Mas isso é triplamente caro. Então, isso aqui eu vou conversar com o Haddad, com o presidente dos bancos para saber como é que a gente está lesando o povo pobre nisso.”

Vaivém

Sob o comando do ministro da Previdência, Carlos Lupi, o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) havia aprovado uma redução no limite da taxa de juros para os empréstimos consignados.

Porém, a medida não havia sido alinhada integralmente com o governo e com o setor financeiro. Bancos públicos e privados chegaram a suspender a linha de crédito por dias, alegando que a taxa reduzida não cobria o custo da operação.

O ministro da Previdência defendia uma taxa abaixo de 1,90% ao mês, enquanto os bancos privados queriam uma taxa de 1,99%. A decisão final veio do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou, no final de março, a taxa de juros de no máximo 1,97% para os aposentados e pensionistas.

Após iniciarem a suspensão do consignado no dia 16 de março, os bancos anunciaram a volta da modalidade no dia 28 do mesmo mês.

O presidente deu as declarações durante a sua terceira live semanal, batizada de “Conversa com o presidente”. As transmissões são feitas do Palácio da Alvorada, sua residência oficial, e transmitidas pelo seus canais na rede social e pela página da TV Brasil, canal público de comunicação.

A TV Brasil afirma que a live é realizada de acordo com contrato com a Secretaria de Comunicação (Secom). As transmissões ocorrem na página responsável pelos conteúdos de governo e não vai ao ar na grade de programação aberta da TV Brasil.

Plano Safra

O governo anunciou nessa terça o montante de R$ 364,22 bilhões para o financiamento da agricultura e da pecuária no país. Os recursos fazem parte do Plano Safra de 2023/2024, destinado ao apoio à produção agropecuária nacional até junho de 2024.

Na transmissão dessa terça, Lula voltou a criticar a taxa de juros e afirmou que o patamar da taxa estipulada para o Plano Safra está “muito caro”. Sem citar diretamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula afirmou que tem um “cidadão” que faz o juros ser 13,75%.

“O Plano Safra terá R$ 364 bilhões, a uma média, não sei o total, de 10% de juro ao ano. É caro, é muito caro. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, a gente não sabe quem colocou ele lá, que faz o juro ser 13,75%.”

O presidente afirmou ainda que no Plano Safra da Agricultura Familiar terá R$ 75 bilhões, com uma taxa de juros menor do que a do montante anunciado nessa terça.

