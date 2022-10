Política Lula diz que vai investir na construção civil e retomar PAC para gerar empregos

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Candidato petista afirmou ainda que pretende investir na indústria de óleo e gás e na indústria naval. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na noite desta terça-feira, 11, que vai retomar o investimento no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na construção civil e na indústria naval para gerar empregos. A declaração ocorreu em comício em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

“A criação de empregos está ligada à política de distribuição de renda e a inclusão do povo no Orçamento. No nosso governo entregamos 13.800 obras do PAC. Vamos usar a agilidade da construção civil para gerar parte dos empregos que a sociedade civil precisa”, disse Lula durante comício em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O petista afirmou ainda que pretende investir na indústria de óleo e gás. “Vamos recuperar a indústria naval e de óleo e gás nesse País. Pra mim, emprego é obsessão. Cabe ao Estado brasileiro tomar iniciativa e convencer a iniciativa privada a fazer os investimentos”, disse.

