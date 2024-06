Política Lula diz ser “absurdo” ter que presidir o País com chefe do Banco Central indicado por Bolsonaro

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Caberá a Lula indicar o próximo presidente do BC. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Caberá a Lula indicar o próximo presidente do BC. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer críticas ao atual dirigente do Banco Central (BC). Para o petista, Roberto Campos Neto – a quem Lula chama de “cidadão” – seguiu um “caminho equivocado”. O chefe do Executivo também disse ser um “absurdo” ter que presidir o País por dois anos tendo um indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência da instituição.

Lula deu as declarações durante entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

A lei que conferiu autonomia ao BC estabeleceu que os presidentes da instituição terão mandatos de quatro anos e não coincidentes com os mandatos do presidente da República.

Por isso, os primeiros dois anos deste governo Lula tiveram o Banco Central presidido por um indicado por Jair Bolsonaro.

“O Banco Central tem autonomia, o cidadão tem mandato, veja que absurdo, eu ganhei as eleições pra Presidência da República e vou ficar dois anos com um presidente do BC indicado pelo adversário, que pensa ideologicamente diferente de mim, que pensa economicamente diferente de mim”, afirmou Lula.

Elogios

Na entrevista, Lula afirmou ainda que o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, é um “menino de ouro” e reúne “toda as condições” para ser o próximo presidente da instituição.

Apesar dos elogios a Galípolo, Lula disse que ainda não tem uma definição sobre quem indicará para a presidência do BC e que pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e senadores antes de escolher o sucessor de Roberto Campos Neto.

“O Galípolo é um menino de ouro, se tem um menino de ouro é o Galípolo, competentíssimo, de uma honestidade ímpar, então, obviamente que ele tem todas as condições para ser presidente do BC, mas eu nunca conversei com ele [sobre isso]” afirmou Lula.

O mandato de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central termina no final deste ano. Caberá a Lula indicar o próximo presidente. O nome terá de ser aprovado pelo Senado Federal.

“Pretendo indicar um presidente do BC que seja digno, vou indicar na hora que eu tiver, vou conversar com o presidente do Senado. Não quero indicar uma pessoa pra ficar sendo alvo de tiroteio”, declarou Lula.

