Política Lula e Alckmin cumprem agenda de campanha nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 17 de outubro de 2022

Está prevista uma caminhada e um comício na Capital gaúcha Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o postulante a vice na sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), estarão em Porto Alegre nesta -feira (19) para atividades de campanha.

A agenda, que ainda está sendo concluída, deve incluir uma caminhada e um comício, provavelmente na área central da cidade.

Lula esteve na Capital gaúcha pela última vez no dia , quando realizou um comício no Largo Glênio Peres, no Centro. No início de junho, o ex-presidente participou de um ato político em uma casa de festas em frente ao aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte de Porto Alegre.

