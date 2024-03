O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva se reúnem na noite desta segunda-feira (25), no Palácio da Alvorada, com deputadas e senadoras de partidos da base aliada ao governo no Congresso Nacional e ministras.

A reunião é a primeira promovida especialmente para parlamentares mulheres na residência oficial do presidente. Neste mês, Lula recebeu, também no Alvorada, líderes da Câmara e do Senado.