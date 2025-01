Mundo Lula e Macron conversam sobre fim da checagem de fatos da Meta e defendem soberania dos seus países

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

De acordo com o governo brasileiro, Macron renovou o convite para que Lula faça, em junho, uma visita de Estado à França. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta sexta-feira (10) com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a decisão da Meta – dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp – de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas nos Estados Unidos. Segundo o governo brasileiro, ambos consideraram “positivo” que Brasil e Europa trabalhem para impedir que a disseminação de fake news coloque em risco a soberania nacional.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa ocorreu por volta das 12h e durou cerca de 30 minutos. No telefonema, Lula elogiou as manifestações do governo francês sobre a decisão da Meta anunciada nesta semana.

“Eles [Lula e Macron] concordaram que liberdade de expressão não significa liberdade de espalhar mentiras, preconceitos e ofensas. Ambos consideraram positivo que Brasil e Europa sigam trabalhando juntos para impedir que a disseminação de ‘fake news’ coloque em risco a soberania dos países, a democracia e os direitos fundamentais de seus cidadãos”, diz a nota.

De acordo com o governo brasileiro, Macron renovou o convite para que Lula faça, em junho, uma visita de Estado à França e compareça à Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.

Esta semana Marck Zuckerberg, dono da Meta, anunciou que as redes sociais da empresa deixariam de realizar checagem de fatos publicados por meio de profissionais. O CEO do Facebook alegou que quer por fim à censura e valorizar a liberdade de expressão.

Nesta sexta-feira, o presidente Lula teve uma reunião com ministros para tratar do anúncio da Meta. O novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, defendeu que as plataformas digitais sejam responsabilizadas pelos conteúdos que disseminam, como já ocorre com os meus tradicionais de comunicação.

(Estadão Conteúdo)

Lula e Macron conversam sobre fim da checagem de fatos da Meta e defendem soberania dos seus países

