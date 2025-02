Política Lula e ministros do Supremo marcam data para jantar na casa do ministro Barroso, presidente do tribunal

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A ideia de organizar reuniões nesse formato com os ministros do Supremo tem sido defendida por auxiliares jurídicos de Lula. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está agendado para um jantar no próximo dia 19 com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorrerá na residência do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, em Brasília. Esse encontro estava originalmente marcado para dezembro de 2023, mas foi cancelado após o presidente precisar se submeter a uma cirurgia de última hora na cabeça, o que adiou a reunião.

Todos os ministros do STF serão convidados para o evento, incluindo Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O jantar tem como objetivo repetir o formato do encontro realizado em dezembro do ano passado, quando nove dos onze magistrados participaram. Na ocasião de 2023, o evento foi descrito como mais “informal” e descontraído do que as solenidades habituais em que autoridades se encontram. Vale destacar que, naquele evento, apenas Cármen Lúcia e André Mendonça não estavam presentes.

A ideia de organizar reuniões nesse formato com os ministros do Supremo tem sido defendida por auxiliares jurídicos de Lula, que acreditam ser importante realizar ao menos um encontro desse tipo por semestre. Essas reuniões entre o presidente e os integrantes da cúpula do Judiciário têm ocorrido desde o início do terceiro mandato de Lula, refletindo o esforço contínuo do presidente em manter um bom relacionamento com o STF e garantir um diálogo institucional constante, o que é visto como uma forma de fortalecer a democracia e a harmonia entre os Poderes.

O último jantar de Lula com os ministros do STF ocorreu em abril de 2024, na casa do decano da Corte, ministro Gilmar Mendes. Durante essa reunião, além dos magistrados, também estiveram presentes o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, que também devem ser convidados para o encontro do dia 19. Além disso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também será convidado para participar dessa ocasião.

Após as comemorações do 7 de Setembro do ano passado, Lula também promoveu um evento no Palácio da Alvorada, onde reuniu alguns dos ministros presentes no desfile, como Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, para um churrasco informal, reforçando o clima de aproximação com o Judiciário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-e-ministros-do-supremo-marcam-data-para-jantar-na-casa-do-ministro-barroso-presidente-do-tribunal/

Lula e ministros do Supremo marcam data para jantar na casa do ministro Barroso, presidente do tribunal

2025-02-11