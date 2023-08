Mundo Lula e o presidente americano Joe Biden conversam por telefone sobre preservação ambiental e iniciativa de “trabalho decente”

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Lula deve ir aos EUA em setembro para abertura da assembleia-geral da ONU. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nessa quarta-feira (16) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante cerca de 30 minutos.

Após a conversa, o petista afirmou, em uma rede social, que os dois falaram sobre “o combate às mudanças climáticas, a Cúpula da Amazônia e preservação ambiental. Também falamos sobre uma iniciativa conjunta do Brasil e dos Estados Unidos por trabalho decente que iremos lançar em breve”.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula também manifestou solidariedade às vítimas dos incêndios no Havaí e suas famílias, o pior da história dos EUA, de acordo com Biden.

Meio ambiente

Em nota, o governo brasileiro informou que Lula ressaltou “a importância de avançar seriamente no debate sobre as mudanças climáticas” e detalhou os debates ocorridos na Cúpula da Amazônia, realizada em Belém, na última semana.

Segundo o Planalto, Biden disse concordar “em 100%” com as questões levantadas por Lula, e “reconheceu as responsabilidades dos países desenvolvidos e a necessidade de apoiar os países em desenvolvimento a lidar com os efeitos da crise climática”.

O governo afirma ainda que o presidente dos EUA “destacou a importância da construção de uma parceria forte, em vista do protagonismo brasileiro nesses temas”.

“Trabalho decente”

Os dois presidentes, que já se reuniram presencialmente em fevereiro deste ano, devem ter novo encontro em setembro. Lula tem a previsão de ir a Nova York para abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Tradicionalmente, cabe ao representante do Brasil abrir o debate dos chefes de Estado e de governo.

À ocasião, Lula e Biden também podem ter uma reunião de trabalho separada. Os dois pretendem discutir o plano para incentivar o “trabalho decente”. Os presidentes também debateram o tema na ligação desta quarta.

“Os dois líderes também trataram da iniciativa conjunta para o avanço do trabalho decente na economia do século XXI, a ser proposto por EUA e Brasil, com a participação de representantes dos movimentos sindicais e da OIT, por ocasião da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas”, diz o Planalto.

O conceito de “trabalho decente” faz parte da lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU, em 2015.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o conceito leva em conta uma série de indicadores, como oportunidades de emprego, rendimentos, jornada e trabalho análogo à escravidão.

Encontros presenciais

Quando se reuniram em fevereiro deste ano, na Casa Branca, em Washington, Lula e Biden defenderam a democracia e ressaltaram a importância de uma parceria entre os dois países no combate às mudanças climáticas.

O Planalto afirma que, na conversa desta quarta, Lula “reiterou convite ao presidente Biden a visitar o Brasil ano que vem, o que poderia ocorrer em um estado da região amazônica”.

