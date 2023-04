Política Lula e o presidente da China, Xi Jinping, assinam 15 acordos comerciais e de parceria

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lula foi recebido pelo presidente chinês em uma cerimônia Foto: Reprodução de TV (Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram uma série de acordos comerciais e de parceria, durante encontro nesta sexta-feira (14), em Pequim. A cerimônia ocorreu no Grande Palácio do Povo, pela manhã no horário de Brasília (à tarde no horário local).

Foram 15 acordos assinados entre os dois governos, fora os acertados entre empresas brasileiras e chinesas. Os termos tratam principalmente de cooperação para desenvolvimento de tecnologias, intercâmbio de conteúdos de comunicação entre os dois países, e ampliação das relações comerciais.

Um dos acordos traz um protocolo que deve ser seguido pelos frigoríficos brasileiros para exportação de carne à China. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina ao país asiático. O documento também traz obrigações ao governo brasileiro para fiscalização das medidas.

Outros acordos preveem um plano de cooperação espacial entre os dois países, até 2032, e o lançamento do sétimo satélite na parceria entre Brasil e China: o CBERS-6.

Antes da assinatura dos acordos, Lula foi recebido pelo presidente chinês em uma cerimônia. Em seguida, os dois participaram de um encontro ampliado entre autoridades e, depois, tiveram uma conversa privada. Entre os temas discutidos, estava a guerra na Ucrânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-e-o-presiente-xi-jinping-assinam-15-acordos-comerciais-e-de-parceria/

Lula e o presidente da China, Xi Jinping, assinam 15 acordos comerciais e de parceria

2023-04-14