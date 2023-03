Mundo Lula e o rei Charles III agendam telefonema para esta segunda-feira

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Ligação é um pedido do Palácio de Buckingham e tem como objetivo convidar oficialmente o presidente brasileiro para a cerimônia de coroação do rei (foto) Foto: The Royal Family/Twitter Ligação é um pedido do Palácio de Buckingham e tem como objetivo convidar oficialmente o presidente brasileiro para a cerimônia de coroação do rei (Foto: The Royal Family/Twitter) Foto: The Royal Family/Twitter

O rei britânico Charles III deverá ter uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (06). A chamada está prevista para ocorrer no período da tarde, conforme fontes do Palácio do Planalto.

A ligação é um pedido do Palácio de Buckingham e tem como objetivo convidar oficialmente o presidente brasileiro para a cerimônia de coroação de Charles III, no dia 6 de maio, em Londres.

Desde que tomou posse para o terceiro mandato, Lula ainda não falou com o representante do Reino Unido.Charles III tornou-se rei automaticamente após a morte sua mãe, a rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado.

Ela detém o recorde mais longo — 70 anos — da monarquia britânica. Na cerimônia de 6 de maio, Charles III será coroado ao lado da rainha consorte, Camilla, na Abadia de Westminster.

O evento solene e religioso será conduzido pelo arcebispo de Canterbury, que é chefe espiritual da Igreja Anglicana. A Abadia, cujas ligações reais são extensas, foi o cenário para os serviços fúnebres de Elizabeth II e também foi onde o filho de Charles III e agora herdeiro do trono, o príncipe William, se casou com sua esposa Kate.

Para a plebe, o auge das celebrações deverá ser apenas no dia 7 de maio: um concerto, no Castelo de Windsor, reunindo estrelas britânicas e internacionais da música e da dança. Charles III é rei e chefe de Estado não apenas do Reino Unido, mas de outras 14 nações da Commonwealth, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Jamaica.

