Colunistas Lula em queda livre perde para Jair Bolsonaro, Michelle e Tarcísio, aponta Paraná Pesquisas

Por Flavio Pereira | 25 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Coleta de dados do Instituto Paraná Pesquisas ocorreu entre os dias 18 a 22 de junho de 2025. (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em documento recebido pela coluna, o Instituto Paraná Pesquisas traz sua mais recente sondagem de opinião pública divulgada ontem, com uma percepção natural para quem não vive na bolha dos gabinetes em Brasília: o presidente Lula seria derrotado nas eleições presidenciais, em um eventual segundo turno, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lula ganharia do deputado federal Eduardo Bolsonaro, e assim mesmo, por margem superior a apenas 1%.

Paraná Pesquisas coletou dados entre 18 e 22 de junho

A coleta ocorreu entre os dias 18 a 22 de junho de 2025, e foi dividida em três etapas. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2020 eleitores de 26 estados e do Distrito Federal. Os números principais:

* Bolsonaro 46,5 % x Lula 39,7%

* Michelle Bolsonaro 44,4 % x Lula 40,6%

* Tarcísio de Freitas 43,6 % x Lula 40,1%

* Lula 41, 6% x Eduardo Bolsonaro 39,1%

Rombo do INSS: governo quer indenizar apenas as vítimas que registraram reclamação nos Correios

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller, disse ontem (24) que o governo poderá gastar até R$ 2,1 bilhões fora da meta fiscal para bancar o reembolso aos aposentados vítimas de fraudes em descontos associativos. Segundo ele, esse é o impacto potencial do pagamento caso todos os casos suspeitos sejam realmente fraudulentos. O montante já considera a correção pela inflação. O Governo Federal, naturalmente, só considera os casos das vítimas que se dirigiram até agências do Correio para pedir ressarcimento. O rombo projetado pelas investigações chega a mais de R$ 6 bilhões e alcança aposentados e pensionistas de regiões remotas do país que não conseguem alcançar uma agência dos Correios e denunciar o golpe do qual foram vítimas.

Governador Eduardo Leite diz que cancelou patrocínio da Portela com recursos do orçamento

Em mensagem divulgada na sua conta pessoal do Instagram, o governador Eduardo Leite anuncia que deseja “colocar um ponto final” na polêmica do patrocínio da Escola de Samba Portela, no carnaval do Rio de Janeiro.

“Não serão aportados recursos do orçamento do governo do estado na Escola de Samba Portela. Esta decisão já foi tomada. Os recursos do Estado estão e vão seguir sendo priorizados na construção para as famílias e na retomada da vida dos gaúchos”, afirma.

Porém, o governador não fechou a porta para o apoio à Escola, ao afirmar que “isso não nos impede de reconhecer um projeto que homenageia a contribuição do povo negro à história gaúcha. Maior vitrine cultural.” Eduardo Leite disse que “o estado não vai financiar, mas vai apoiar institucionalmente, ajudando a viabilizar esse enredo, inclusive com parceiros privados”.

O recado pode indicar que o apoio do Estado poderá ocorrer pela via do patrocínio de empresas privadas, mediante renúncia fiscal.

Os 90 anos do Tribunal de Contas do Estado

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado comemora seus 90 anos com uma sessão solene às 14 horas, e após, com programação que será marcada por reuniões de entidades do controle externo e palestras sobre administração pública até sexta-feira (27).

À frente do Tribunal, o Conselheiro Marco Peixoto estima que, ao todo, o TCE-RS receberá autoridades, membros de tribunais de contas e órgãos de controle dos seguintes países: Brasil, Angola, Argentina, Paraguai e El Salvador.

Dentro das atividades alusivas aos 90º anos de instalação do TCE-RS, estão previstas reuniões preparatórias das entidades representativas dos tribunais de contas, sessão do Pleno Especial e várias palestras.

Oposição cobra providências contra deputada do PSOL que contratou cabeleireiros para serviços pessoais em seu gabinete

Em nota oficial, a liderança da oposição na Câmara dos Deputados manifestou ontem repúdio às graves denúncias envolvendo a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) que preencheu dois cargos em seu gabinete com profissionais da beleza, que, na prática, prestavam serviços como cabeleireiros pessoais da parlamentar — configurando desvio de função e uso indevido de recursos públicos. Assinada pelo líder da oposição na Câmara, a nota afirma que “o Congresso não pode se omitir diante do uso da máquina pública para fins particulares. A população brasileira exige respeito com o dinheiro público e a devida responsabilização de quem o utiliza de forma indevida”.

Diante da gravidade dos fatos, aponta a nota, a oposição protocolou duas medidas imediatas:

* Representação no Conselho de Ética da Câmara, por quebra de decoro parlamentar;

* Representação junto ao Ministério Público Federal, por possível prática de improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/lula-em-queda-livre-perde-para-jair-bolsonaro-michelle-e-tarcisio-aponta-parana-pesquisas/

Lula em queda livre perde para Jair Bolsonaro, Michelle e Tarcísio, aponta Paraná Pesquisas

2025-06-25