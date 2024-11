Política Lula encomenda programa federal para construir banheiros para mais de 4 milhões de brasileiros

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Lula disse ter ficado sabendo do dado pela televisão. Os dados são do Instituto Trata Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (26) que pediu para que o Ministério das Cidades elabore um programa federal para a construção de banheiros para os mais de 4 milhões de brasileiros que não contam com um em suas casas.

Lula disse ter ficado sabendo do dado pela televisão. Os dados do Instituto Trata Brasil foram revelados em uma reportagem do Jornal Nacional no último sábado (23). Ao todo, são cerca de 4,4 milhões de pessoas sem banheiro, 63% delas na região Nordeste.

“Eu sei o que é uma pessoa não ter um banheiro, banheiro é a coisa mais simples. E como pode ter 4 milhões de pessoas sem banheiro? Eu falei para o Jader [Filho, ministro das Cidades]: pode preparar um programa, porque nós vamos fazer os banheiros que as pessoas precisam”, disse Lula.

As declarações de Lula foram feitas durante evento do setor da construção civil. O presidente afirmou que não faltará crédito para a indústria ampliar seus investimentos. “Depois não venha a Fazenda falar: isso é gasto. Não venha dizer, porque isso não é gasto, é decência, é respeito. Eu vi na televisão as pessoas indo para o mato, sem lugar para tomar banho”, afirmou.

Quadro grave no Nordeste

O levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil mostra que a falta de estrutura é ainda mais grave é na região Nordeste, sobretudo, no Maranhão — onde o problema afeta 13 a cada 100 habitantes.

“Hoje nós temos 4,4 milhões de pessoas que não possuem acesso a banheiro no nosso país. 63% dos brasileiros que não têm banheiro moram na região Nordeste”, afirmou ao Jornal Nacional a presidente do Instituto, Luana Pretto. Segundo ela, a principal razão para a continuidade do problema é a falta de investimentos.

“[No Maranhão] Apenas R$ 25 por ano por habitante são investidos em saneamento básico, quando a média de investimento no Brasil é de R$ 111 por ano por habitante, e quando a gente deveria estar investindo R$ 230 por ano por habitante”, afirma Luana.

