Política Lula encontra chefes de Estado e representantes internacionais no segundo dia de governo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A primeira reunião bilateral do dia foi com Felipe VI, rei da Espanha. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu ao longo desaa segunda-feira (2) com 15 chefes de Estado que participaram das cerimônias de posse no domingo (1º). As reuniões aconteceram a partir das 9h30 na sede do Ministério das Relações Exteriores, a poucos metros do Palácio do Planalto.

Segundo o Itamaraty, a posse de domingo contou com o maior número de delegações estrangeiras da história – superando até eventos como os Jogos Olímpicos no Rio, em 2016.

Veja abaixo a lista dos chefes de Estado (ou representantes de alto escalão) que Lula encontrou nessa segunda:

Rei Felipe VI da Espanha;

Presidente da Bolívia, Luis Arce;

Presidente da Argentina, Alberto Fernández;

Presidente do Equador, Guillermo Lasso;

Presidente do Chile, Gabriel Boric;

Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza;

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro;

Presidente de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento;

Vice-presidente da China, Wang Qishan;

Presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço;

Primeiro-ministro da República do Mali, Choguel Kokalla Maiga;

Presidente do Timor-Leste, José Ramos-Horta;

Vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa;

Presidente do Conselho de Ministros do Peru, Luis Alberto Otárola Penaranda;

Presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues.

Registros

Ao longo do dia, Lula publicou em redes sociais as fotos oficiais dos encontros e algumas mensagens rápidas.

“Recebi agora os cumprimentos do Rei Felipe VI, da Espanha, que veio ao Brasil acompanhar a nossa posse. Conversamos sobre as relações Brasil e Espanha, a Europa e América Latina”, escreveu sobre o primeiro encontro do dia, com o rei da Espanha, Felipe VI.

Sobre a conversa com Luis Arce, presidente da Bolívia, Lula disse: “com o amigo Luis Arce, presidente da Bolívia. Conversamos sobre como nossos países podem colaborar em políticas sociais, energia e fornecimento de fertilizantes”.

O presidente também se manifestou sobre a reunião com o chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló: “conversei com o presidente da Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló, importante país africano e também de língua portuguesa. Manifestei que o Brasil irá voltar a ter a África como uma prioridade nas suas relações com o mundo”.

“Recebi meu amigo Alberto Fernández, que me cumprimentou pela posse e eu pude parabenizá-lo pela vitória da Argentina na Copa do Mundo. Retomamos o diálogo e a amizade com nosso maior vizinho, um dos principais parceiros do Brasil no mundo”, afirmou sobre o encontro com Alberto Fernández, presidente da Argentina.

Ministros

Também nessa segunda, ministros do novo governo que foram empossados por Lula no domingo participaram de cerimônias para assumir os respectivos cargos – nas quais também poderiam assinar as primeiras medidas, como ocorreu no caso de Nísia Trindade, da Saúde.

Os eventos são apenas formalidades, já que a nomeação dos 37 ministros já foi publicada no Diário Oficial da União. Alguns, como a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, só farão seus eventos na quinta-feira (5).

Lula não participou dessas solenidades. O primeiro a “tomar posse” foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Veja a seguir a ordem das cerimônias dessa segunda:

9h: Fazenda (Fernando Haddad);

10h: Comunicações (Juscelino Filho);

10h: Educação (Camilo Santana);

10h30: Aeronáutica (Marcelo Kanitz Damasceno);

10h30: Casa Civil (Rui Costa) do Planalto;

11h: Turismo (Daniela Carneiro) da Esplanada;

11h30: Saúde (Nísia Trindade);

14h: Justiça e Segurança Pública (Flávio Dino);

14h: Relações Institucionais (Alexandre Padilha);

15h: Agricultura (Carlos Fávaro);

16h30: Desenvolvimento Social (Wellington Dias);

17h: Portos e Aeroportos (Márcio França);

17h: Secretaria-Geral da Presidência (Márcio Macêdo);

17h30: Minas e Energia (Alexandre Silveira);

18h30: Cultura (Margareth Menezes);

19h: Relações Exteriores (Mauro Vieira).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política