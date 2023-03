Política Lula se encontra com Arthur Lira no Palácio da Alvorada para falar do impasse das medidas provisórias

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente não fez a reunião no Palácio do Planalto, local de expediente, porque ter sido diagnosticado com uma pneumonia leve Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O presidente não fez a reunião no Palácio do Planalto, local de expediente, porque ter sido diagnosticado com uma pneumonia leve. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu no início da noite desta sexta-feira (24), no Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O tema da conversa foi o rito das medidas provisórias.

O presidente não fez a reunião no Palácio do Planalto, local de expediente, porque foi diagnosticado com uma pneumonia leve.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), que é o responsável pela articulação política do governo, afirmou que o encontro foi pedido por Lira no começo desta semana.

A polêmica sobre a tramitação das medidas provisória tem gerado tensão entre Senado e Câmara.

Segundo Padilha, no entanto, não há a existência de um “estica e puxa” entre as duas casas. O ministro disse que Lira garantiu ter compromisso com os temas das MPs que o Congresso Nacional precisa votar.

Ainda de acordo com Padilha, o governo quer aprovar as MPs e os projetos prioritários para a administração federal. Ele afirmou acreditar que o calendário de votação das medidas provisórias será cumprido.

Embate entre Câmara e Senado

A queda de braço é por causa das regras de votação das MPs. Pela Constituição, a discussão começa em uma comissão mista com senadores e deputados, e depois segue para os plenários.

Mas, durante a pandemia, para facilitar a tramitação, as MPs começaram a ir direto para o plenário –primeiro da Câmara e, em seguida, do Senado.

Com a pandemia sob controle, senadores começaram a pedir a volta da comissão mista. Reclamam que o atual sistema favorece a Câmara, por onde começam as discussões. Os senadores alegam que, muitas vezes, a medida provisória chega ao Senado a poucos dias de perder a validade e não há tempo de discuti-la.

Na quinta-feira (23), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu retomar as comissões mistas para a análise das MPs enviadas pelo presidente Lula ao Congresso Nacional.

A medida desagradou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que disse que a Casa que preside não concorda com a decisão de Pacheco e acusou o Senado de “truculência”.

Votação das MPs

As MPs entram em vigor assim que são editadas, mas precisam ser votadas na Câmara e no Senado em até 120 dias ou caducam, perdem o efeito.

Ao todo, 27 MPs estão na fila de espera. Entre elas, a que criou o novo Bolsa Família, com o pagamento mínimo de R$ 600 por família; a que dá ao governo o voto de minerva nos julgamentos do Carf, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; e a que determina a extinção da Funasa, a Fundação Nacional de Saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-encontra-lira-impasse-medidas-provisorias/

Lula se encontra com Arthur Lira no Palácio da Alvorada para falar do impasse das medidas provisórias