Economia

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

No primeiro semestre, Lula demitiu Jean Paul Prates da presidência da estatal e colocou Magda Chambriard (foto) no lugar. (Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa quinta-feira (5), que seu governo trabalha para a Petrobras ser “a mais importante empresa brasileira”. Ele deu a declaração em entrevista à Rádio Vitoriosa, em Uberlândia (MG).

“Estamos recuperando a Petrobras para ser a mais importante empresa brasileira”, declarou o presidente da República. No primeiro semestre, Lula demitiu Jean Paul Prates da presidência da estatal e colocou Magda Chambriard no lugar.

Como mostrou reportagem especial do Estadão na última segunda (2), depois de Magda Chambriard ter sido anunciada como nova presidente da estatal, em 24 de maio, o governo Lula patrocinou trocas na cúpula da estatal e aumentou a influência do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do chefe da Casa Civil, Rui Costa, na empresa. As nomeações ocorridas nos 100 primeiros dias de gestão Magda incluem pessoas de confiança dos ministros para tocar projetos estratégicos da companhia nas áreas de exploração, engenharia e transição energética.

Vale

Lula também falou sobre a mudança no comando da Vale e criticou a atual direção, que “só quer saber de vender ativos”.

“A Vale está mudando a direção e eu espero que a nova direção da Vale seja mais cuidadosa, pense mais no desenvolvimento da Vale. Porque a atual direção só quer saber de vender ativos. Não quer saber de fazer novas pesquisas, de ter novos minerais”, disse o presidente da República.

Também abordou o impasse de anos na reparação a famílias atingidas por desastres em barragens em Minas Gerais. “Até o começo de outubro a gente vai resolver a questão do acordo com a Vale para resolver o problema de Mariana e de Brumadinho. É uma coisa que se arrasta há 10 anos, vários compromissos, tentativa de fazer acordo, decisões judiciais, e a Vale não cumpre. Agora, vai ter que cumprir”, declarou Lula.

Títulos externos

A Petrobras anunciou nesta semana a precificação de uma nova emissão de títulos no valor total de US$ 1 bilhão, realizada por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. Os títulos emitidos, com vencimento em janeiro de 2035, têm um cupom anual de 6%, com pagamentos de juros programados para os dias 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, a partir de 13 de janeiro de 2025. O preço de emissão foi fixado em 98,128%, resultando em um rendimento ao investidor de 6,25% ao ano.

Os recursos serão usados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 3 de setembro de 2024 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.

Segundo comunicado, a operação faz parte da estratégia da Petrobras de gerenciamento de dívida, com o objetivo de manter o endividamento em níveis saudáveis.

