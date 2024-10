Cláudio Humberto Lula “evolui” de bajulador a desafeto de Maduro

Por Cláudio Humberto | 31 de outubro de 2024

Após se “queimar” na comunidade internacional pela omissão diante da escandalosa fraude eleitoral na Venezuela, o presidente Lula (PT) passou a ser atacado pelo ditador que protege e bajula, agora enfurecido porque o governo petista não retirou o veto ao ingresso venezuelano no grupo do Brics. O veto foi imposto pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) a Venezuela e Nicarágua, mas Lula resolveu não mexer nisso, na cúpula de Kazan, tentando não se desgastar ainda mais perante o mundo.

Bem feito

Sobrou até para Celso Amorim, ideólogo da bajulação a ditadores “de esquerda”, as críticas de Maduro na nota de convocação do embaixador.

Rompimento?

Chamando seu embaixador no Brasil para “consultas”, Maduro sinalizou que pode levar sua fúria ao extremo de romper relações diplomáticas.

“Farsante”

Maduro mandou seu chanceler e o procurador-geral chamar Lula de mentiroso e farsante, por “encenar” um acidente para não ir a Kazan.

Ameaça a asilados

O Itamaraty acha que o ditador até retire a embaixada da Argentina em Caracas da tutela brasileira, abrindo caminho para prender asilados.

PT quer trocar apoio por relatoria do Orçamento

Com poucas chances de abiscoitar a vice-presidência da Câmara, já prometida ao PL, o PT tenta trocar apoio a Hugo Motta (Rep-PB) pela relatoria do Orçamento 2026, palco de vários escândalos de corrupção. Hoje o relator da Comissão Mista de Orçamento é o senador Angelo Coronel (PSD-BA), mas o próximo será um deputado. Para 2025, o PT quer controlar os recursos do Tesouro e apitar sobre a destinação do dinheiro público em 2026, ano em que Lula (PT) pode tentar reeleição.

Café esfriando

O sonho de facções do PT, de empurrar a decisão para janeiro, esbarra em Arthur Lira (PP-AL), que quer a solução logo para destravar a pauta.

Chapa encorpada

Lira anunciou apoio a Hugo Motta. PP e Podemos seguiram na mesma linha, além do Republicanos, partido do paraibano. Somam 108 votos.

Terreno na lua

Correm atrás do PT Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Prometem a vice-presidência e até “isolar o PL” na Câmara.

Assim não dá

Petistas também cobram alternativa ao projeto da anistia, tramitando na Câmara. Ou morre na gaveta do arquivo ou fim do perdão generalizado. O ex-vice-presidente Michel Temer já propôs uma “anistia modulada”.

PT sem prefeitos

O deputado Evair de Melo (PP-ES) comemorou a derrota do partido de Lula nas eleições capixabas. “Só confirmando e relembrando”, provocou, “nenhum prefeito petista eleito no Espírito Santo! Esse é só o começo”.

E quarentena pra ladrão?

Projeto do deputado Bacelar (PV-BA) impõe quarentena de cinco anos para que militares e policiais possam se candidatar a mandatos eletivos. Quarentena para ladrões do dinheiro público, que seria bom, nada.

Notícias do autoritarismo

Assim como em outras ditaduras disfarçadas, na Rússia foi a vez de o Google ser multado. A multa, impagável, ultrapassou US$2,5 decilhões. Em reais, seriam R$14.421.491.892.250.000.000.000.000.000.000.000. Tudo porque o Youtube bloqueou canais do regime de Vladmir Putin,

Rota de extinção

O Psol de Guilherme Boulos lançou 210 candidatos a prefeito nas eleições de 2024, não elegeu um sequer. O PT de Lula, por exemplo, elegeu só 252 dos 1.412 candidatos lançados.

Imunidade ainda existe

Instituto tão desrespeitado em decisão do STF, a imunidade parlamentar foi usada para livrar a deputada Erika Hilton (SP), que não é do PL e sim do Psol, de queixa-crime por acusar Michelle Bolsonaro de sumir com um cão. A decisão foi do ministro Luiz Fux. A ex-primeira-dama vai recorrer.

Apostas

No PT, sobe e desce a cotação sobre a quem o partido vai apoiar para suceder a Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. Hoje, o menos provável é Elmar Nascimento (União-BA), sabotado pelo PT baiano.

Agenda

A prometida reunião de Lula com os governadores para falar sobre segurança pode finalmente acontecer. A intenção, se Lula não mandar um ministro no lugar, como de outra vez, é que ocorra na segunda (4).

Pensando bem…

…Maduro ficou azedo.

Lula “evolui” de bajulador a desafeto de Maduro

2024-10-31