Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Comitiva do presidente precisou sobrevoar Cidade do México em círculos por cinco horas. (Foto: Reprodução/FlightAware)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (11) que o governo federal pretende comprar “alguns aviões” para transportar o presidente e ministros em viagens oficiais pelo país.

A decisão, segundo Lula, foi tomada após o problema técnico no avião oficial da presidência no voo de retorno da Cidade do México, no início do mês. A aeronave precisou dar voltas no céu da capital mexicana por quase cinco horas antes de pousar no mesmo aeroporto – Lula e comitiva tiveram de retornar em um avião reserva.

Atualmente, a Força Aérea Brasileira (FAB) tem um único avião presidencial, um Airbus A319 adaptado e em uso desde 2005. Além dele, há aeronaves menores que são enviadas com assessores e equipes de apoio, o chamado “escalão avançado” (Escav).

Ministros, no entanto, utilizam voos comerciais ou pegam “carona” em voos da FAB que já estavam previstos para algum destino específico. Ou seja: não têm aviões dedicados a levá-los em viagens pelo país.

“Desse problema, nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. Para que o Brasil, que é um país grande com 8,5 milhões de quilômetros quadrados […] nós precisamos nos preparar. Não dá para a gente ser pego de surpresa”, disse Lula em entrevista à rádio O Povo, no Ceará.

“Vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é para o Lula, para o Fernando Henrique Cardos, ou para Bolsonaro. É um avião para instituição Presidência da República”, seguiu.

“E vamos comprar alguns outros aviões porque é preciso alguns ministros viajarem. A gente não governa o Brasil com ministro ficando coçando lá em Brasília. Ministro tem que viajar”, concluiu.

Segundo Lula, o planejamento para a compra dessas aeronaves já foi encomendado ao Ministério da Defesa. O presidente não citou valores ou prazos na entrevista.

Outros casos

Em de janeiro, o avião presidencial que transportava a equipe da segurança do presidente Lula apresentou uma pane em Campina Grande, na Paraíba. Devido ao problema, a aeronave não conseguiu decolar.

No dia 4 de fevereiro, o avião presidencial precisou interromper a decolagem no Aeroporto de Congonhas durante o retorno de Lula para Brasília após agenda em São Paulo.

