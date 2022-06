Política Lula formaliza pedido para que imprensa realize só três debates eleitorais

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Agenda de debates eleitorais seria “incompatível” com a agenda política de Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Os partidos que integram a pré-campanha de Lula ao Planalto formalizaram nessa quarta-feira (15) o pedido para que a disputa presidencial deste ano tenha apenas três debates realizados pela imprensa entre os candidatos.

A solicitação está registrada em uma carta assinada pelos presidentes dos sete partidos que integram a pré-campanha petista e endereçada a Flávio Lara Resende, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), e Marcelo Antônio Rech, presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ).

Os caciques partidários argumentam que a agenda de debates eleitorais organizada por veículos de imprensa, com dez eventos, seria “incompatível” com a agenda política de Lula.

“Para as eleições presidenciais deste ano, pelo menos dez debates entre candidatos estão sendo propostos por veículos de mídia, entidades de classe e religiosas, sempre com previsão de transmissão ao vivo por emissoras de rádio e TV e portais de veículos de imprensa. Dentro do exíguo período de 45 dias de campanha eleitoral, determinado pela legislação em vigor, tal programação de debates, concentrados na capital de São Paulo, é incompatível com a agenda política e a realização de atos públicos de campanha, que exigem deslocamentos pelas 27 unidades da federação”, diz a aliança lulista.

“Diante dessa realidade, sugerimos aos jornais e emissoras de rádio e TV, por meio de suas representações nacionais, que se organizem em pool para a realização de um número razoável de debates, como acontece em outros países de tradição democrática.

No caso do Brasil, acreditamos que a organização de até três debates nacionais permitiria a contribuição das emissoras para o processo eleitoral, preservando a mobilidade dos candidatos para o diálogo democrático e direto com a população e seus aliados regionais”, segue a carta dos caciques.

Bolsonaro

Principal adversário de Lulas nas eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que sua participação nos debates no primeiro turno das eleições deste ano vai depender das “circunstâncias”.

“Não quero bater o martelo agora para dizer depois que eu recuei”, afirmou. “Debater com Lula eu debato hoje, sem problema algum. O que acontece hoje, num clima desses, é que os outros candidatos vão para lá bater em mim, todos estão contra mim. Então eu vou levar pancada o tempo todo e não vou poder me defender, ou acusar, ou fazer ponderações”, acrescentou.

O mandatário, no entanto, disse que se houver debates no segundo turno, ele vai participar “obviamente”.

Na última semana, o chefe do Executivo afirmou que ele comparecer aos debates no primeiro turno é uma “questão de estratégia” e que quer deixar “em aberto” a sua presença . O posicionamento, porém, foi um recuo da declaração da semana anterior, quando disse que participaria caso o ex-presidente Lula confirmasse presença.

“É uma questão de estratégia o primeiro turno, nenhum presidente participou. Então quero deixar em aberto isso daí. Se eu falar ‘vou’, mas depois não vou, vão me atacar. Se eu (digo) ‘não vou’ e depois vou, atacam. Então deixo aberto”, afirmou em entrevista ao canal AgroMais no último dia 6.

