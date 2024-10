Política Lula grava vídeos para campanhas de candidatos a prefeituras

Lula gravou com Guilherme Boulos (PSOL) sua principal aposta nesta eleição. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula gravou com Guilherme Boulos (PSOL) sua principal aposta nesta eleição. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reservou a manhã dessa quinta-feira (10) para gravar vídeos de campanha com 17 candidatos da sigla e que receberão o apoio do PT no segundo turno. As filmagens foram realizadas na Granja do Torto, em Brasília, uma das residências oficiais da Presidência. O único compromisso oficial que consta na agenda presidencial era uma reunião na parte da tarde e o embarque para Fortaleza, onde cumprirá agenda oficial.

Lula gravou com Guilherme Boulos (PSOL) sua principal aposta nesta eleição. Na quarta (9), gravou com a candidata Natália Bonavides (PT), candidata à prefeitura de Natal. Ainda estiveram com Lula na Granja do Torto candidatos do PDT de Niterói, onde Rodrigo Neves tenta se eleger, Cuiabá, com Lúdio Cabral (PT), entre outros.

O advogado Cristiano Vilela, especialista em Direito Eleitoral, afirma não ver problema no uso do espaço para as gravações, uma vez que se trata de um espaço para uso residencial.

“O Alvorada e a Granja do Torto são imóveis de uso residencial. Nesse sentido, pode desenvolver encontros, conversas e até gravações. Vejo que neste caso não são gravações de terceiros, ele não estaria usando a estrutura permitindo que terceiros façam a gravação. Ele está gravando vídeos dele apoiando candidatos e junto com esses candidatos, algo que qualquer pessoa faria na sua residência. E de fora geral esses espaços não deixam de ser residência”, afirmou o advogado.

Uma resolução deste ano do Tribunal Superior Eleitoral sobre ilícitos eleitorais estipulou que as residências oficiais podem ser usadas para a realização de lives, desde que o ambiente seja neutro, e o conteúdo deve se restringir à pessoa detentora do cargo.

Em entrevista ao GLOBO, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que pretende ajudar a impulsionar as candidaturas apoiadas pelo PT no segundo turno e ofereceu apoio, junto com Janja, a nomes como Rodrigo Neves, Maria do Rosário (candidata do PT em Porto Alegre) e Natália Bonavides.

Estratégia

A Executiva Nacional do PT se reuniu nessa terça para debater os resultados do partido no primeiro turno das eleições de 2024 e montar estratégias para o segundo turno. São 13 candidatos petistas que disputam a segunda fase da disputa municipal, além de Guilherme Boulos, apoiado pela legenda em São Paulo e definido como prioridade do PT.

Em relação às disputas de segundo turno nas capitais que não têm candidatos do PT, integrantes da cúpula da sigla entendem que há uma prioridade a nomes que apoiam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, mas, caso isso não seja possível, é determinado o endosso a candidatos que tenham uma boa relação com o governo federal e não ataquem a administração de Lula.

Na visão de petistas, alguns encaminhamentos vão acontecer naturalmente, como o apoio a Fuad Noman (PSD) contra Bruno Engler (PL) em Belo Horizonte, e a aliança com Igor Normando (MDB) contra Eder Mauro (PL) em Belém. Nessas duas cidades, candidatos do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentam nomes bancados por ministros do presidente Lula.

Por outro lado, há situações mais difíceis e que vão exigir mais conversas para decidir como o PT vai lidar com a disputa. Um exemplo é Curitiba, onde o segundo turno é disputado entre Eduardo Pimentel (PSD), que tem o PL na vice, e Cristina Graeml (PMB), que representa uma direita radical e conseguiu um vídeo de endosso de Bolsonaro a sua candidatura.

