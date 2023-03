Política Lula indica ex-chefe da Polícia Federal para comando da Abin após tirar agência da esfera militar

3 de março de 2023

Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o ex-diretor-geral da Polícia Federal Luiz Fernando Corrêa para o comando da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), segundo mensagem ao Senado, a quem cabe analisar a indicação, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3).

Corrêa dirigiu a Polícia Federal de 2007 a 2011, período que englobou o segundo mandato presidencial de Lula e o início do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Depois, de 2011 a 2016, foi o responsável pela segurança da Olimpíada de 2016, disputada no Rio de Janeiro.

No primeiro mandato de Lula, o indicado à Abin também foi secretário nacional de Segurança Pública de 2003 a 2007.

As mudanças na Abin vêm quase dois meses após os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), no que foi classificado por Lula como uma tentativa de golpe de Estado.

Na ocasião, a atuação do GSI, responsável pela segurança do Planalto; e da Abin, encarregada de antecipar a possibilidade de eventos como o de 8 de janeiro, foram alvos de críticas.

As Forças Armadas também foram criticadas por terem supostamente permitido, nos dias que antecederam os ataques, acampamentos em frentes a quartéis militares.

